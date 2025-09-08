Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या kajal Aggarwal सड़क हादसे का शिकार हुईं? परेशान हुए फैंस, क्या है पूरा सच?

kajal Aggarwal Accident: साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को लेकर सड़क दुर्घटना की अफवाहें वायरल हुईं। जानिए क्या सच में कुछ हुआ या ये सिर्फ अफवाह थी।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 8, 2025 21:07:00 IST

kajal Aggarwal
kajal Aggarwal

kajal Aggarwal Road Accident: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस काजल अग्रवाल (kajal Aggarwal) को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है। कहा जा रहा है कि उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। फैंस इस खबर को पढ़कर काफी परेशान हो गए और उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करने लगे। 

लेकिन, असलियत यह है कि ये सिर्फ अफवाह थी। काजल ने खुद स्थिति साफ की और बताया कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक प्रमोशनल पोस्ट भी शेयर किया, जिससे यह साबित होता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और व्यस्त भी हैं।

यहां देखें काजल की इंस्टा स्टोरी

kajal insta post

काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2004 में फिल्म क्यों! हो गया ना… से की थी। इसके बाद उन्होंने साउथ और बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। उनकी हिट फिल्मों में थुप्पक्की, कुमारी 21F, हेलो और भगवान केसरी जैसी फिल्में शामिल हैं।

कब हुई थी काजल की शादी?

पर्सनल लाइफ की बात करें तो काजल ने अक्टूबर 2020 में अपने लंबे समय के दोस्त और बिजनेसमैन गौतम किचलू से शादी की। उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम कपल ने नील रखा है। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ बिताए पलों की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। फैंस भी उनके पोस्ट पर अपना प्यार लुटाते नजर आते हैं।

आने वाली फिल्मों का है इंतजार

फैंस के लिए राहत की बात यह है कि काजल पूरी तरह से ठीक हैं और उनके बारे में फैली अफवाहें सच नहीं हैं। अब सबकी निगाहें उनकी आने वाली फिल्मों पर हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं।

