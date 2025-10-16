Pawan Singh की पत्नी ज्योति सिंह ने खारिज की 10 करोड़ की एलिमनी की अफवाह, कहा- मेरी छवि खराब करने की कोशिश

Jyoti Singh alimony: हाल ही में भोजपुरी जगत और सोशल मीडिया की दुनिया में चर्चा हुई कि ज्योति सिंह (Jyoti Singh) अपने पति पवन सिंह (Pawan Singh) से तलाक के लिए 10 करोड़ की एलिमनी मांग रही हैं. यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और फैंस के बीच सवाल उठने लगे. इसके बाद ज्योति सिंह का इसपर रिएक्शन आया है.

ज्योति ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया कि ये सब अफवाह और झूठ है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की और लिखा कि उन्होंने कभी 10 करोड़ की मांग नहीं की है. उनका कहना है कि यह झूठ उनकी इमेज खराब करने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश है.

ज्योति ने आगे कहा कि वह इस तरह की अफवाहों को बर्दाश्त नहीं करेंगी और जल्द ही लीगल कार्रवाई भी करेंगी. उन्होंने फैंस से अपील की कि इस मामले में बिना पुष्टि किए किसी भी खबर पर विश्वास न करें.

तलाक की खबरों के बीच ज्योति का पोस्ट

पिछले कुछ समय से पवन और ज्योति का नाम अक्सर विवादों में लिया जा रहा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में उनके तलाक को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं. ऐसे में ज्योति का यह स्टेटमेंट उनके फैंस और लोगों के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि वह किसी भी तरह के झूठे आरोपों को मानने या सहने वाली नहीं हैं.

इमेज खराब करने की कोशिश

इस मामले में सोशल मीडिया पर भी ज्योति के सपोर्ट में कई फैंस और लोग सामने आए हैं. उन्होंने लिखा कि किसी की इमेज खराब करने के लिए अफवाह फैलाना सही नहीं. वहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मामला जल्द ही कोर्ट तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ज्योति ने पहले ही लीगल कार्रवाई का एलान कर दिया है.

एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं पति-पत्नी

वहीं, दूसरी ओर पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद राजनीतिक रंग भी ले चुका है. पवन के भाजपा में शामिल होने के बाद दोनों के बीच दूरी और बढ़ गई है. ज्योति का कहना है कि पवन सिंह अब रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार नहीं हैं. वो उन्हें छोड़ना चाहते हैं. वहीं, पवन सिंह का कहना है कि ज्योति यह सब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के तहत कर रही हैं.