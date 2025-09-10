Jolly LLB 3: कोर्ट में भिड़ेंगे अक्षय कुमार-अरशद वारसी, जज लेंगे किसका पक्ष?

Jolly LLB 3 Movie Trailer Release: साल 2025 की मच अवेटेड फिल्मों में शामिल जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की तिकड़ी देखने को मिल रही है। 3 मिनट 5 सेकेंड के जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर में अक्षय और अरशद वारसी की कोर्ट रूम की नोंक-झोंक खूब हंसा और गुदगुदा रही है। बता दें, फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है।

जॉली एलएलबी 3 में आपस में भिड़ेंगे अक्षय और अरशद

जॉली एलएलबी 3 के मच अवेटेड ट्रेलर की शुरुआत दंगों के सीन से होती है। इसके बाद कोर्टरूम का ड्रामा मजेदार हो जाता है। फिल्म की कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए अक्षय और अरशद के किरदारों के नाम जॉली रखे गए हैं।

जॉली एलएलबी 3 में अक्षय और अरशद दोनों ही वकील का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में एक जैसा नाम होने की वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है और क्लाइंट्स के लिए होड़ मच जाती है। यही फन फैक्ट फिल्म का मेन प्वाइंट है।

क्या है जॉली एलएलबी 3 की कहानी?

जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर देखने के बाद जितनी कहानी खुल रही है, उसके मुताबिक दोनों ही जॉली क्लाइंट्स के लिए आपस में भिड़ते हैं। लेकिन, फिर एक ऐसा केस आता है जो कहानी का टर्निंग प्वाइंट है। केस की वजह से अक्षय और अरशद कोर्ट रूम में आमने-सामने आ जाते हैं। दोनों का आमने-सामने आने पर बहसबाजी और कमाल के डॉयलॉग्स की डिलीवरी देखने को मिलती है।

कैसी है अक्षय और अरशद की एक्टिंग?

ट्रेलर में अक्षय और अरशद की एक्टिंग तो कमाल ही है। साथ ही फिल्म में हमेशा की तरह सौरभ शुक्ला ने अपने क्लेवर से चार-चांद लगाने का काम किया है। वहीं, गजराज राव की एक्टिंग भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। बता दें, इस फिल्म का डायरेक्शन सुभाष कपूर ने किया है और यह 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

जॉली एलएलबी 3 की स्टारकास्ट

फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला के साथ अमृता राव, हुमा कुरैशी, गजराज राव और अन्नू कपूर भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं। बता दें, जॉली एलएलबी अब एक फ्रेंचाइजी बन गई है और इसकी पहली फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म में अरशद वारसी और बोमन ईरानी लीड रोल में थे। फिर दूसरा पार्ट 2017 में आया, जिसमें अक्षय कुमार और अन्नू कपूर नजर आए थे। तीसरे पार्ट में मेकर्स ने ट्विस्ट डबल किया है और अक्षय-अरशद को आमने-सामने ला दिया है।