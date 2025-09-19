“जॉली एलएलबी 3” एक मजेदार और विचारोत्तेजक फिल्म, जोड़ी ने एक बार फिर से हंसाने पर किया मजबूर

Film Jolly LLB 3: निर्देशक सुभाष कपूर ने अपनी लोकप्रिय कोर्टरूम ड्रामा फ्रैंचाइजी (Courtroom drama franchise) ‘जॉली एलएलबी 3’ के साथ एक बड़ा बदलाव किया है. इस बार, फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण दो जॉली अक्षय कुमार के जॉली मिश्रा और अरशद वारसी के जॉली त्यागी को एक ही अदालत में आमने-सामने लाना है. यह टकराव न केवल हंसी, और भावनाओं का मिश्रण पेश करता है, बल्कि दर्शकों को एक मजबूत सामाजिक संदेश भी देता है.

अक्षय और अरशद की जुगलबंदी

साल 2013 की पहली ‘जॉली एलएलबी’ (Jolly LLB) में अरशद वारसी के अभिनय की दर्शकों ने खूब तारीफ की थी, लेकिन साल 2017 में अक्षय कुमार ने उनकी जगह ले ली थी. जिसके बाद दोनों के बीच दूरियां देखने को मिली थी. इसी बदलाव से अभिनेता अरशद वारसी ने नाराजगी जताई थी. अब, ‘जॉली एलएलबी 3′(Jolly LLB 3) ने इस विवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. दर्शक उनकी आपसी जुगलबंदी (Duet) को बड़े पर्दे पर बेहद पसंद कर रहे हैं.

क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी एक किसान परिवार पर आधारित है, जो अपनी जमीन बचाने के लिए काफी संघर्ष कर रहा है. दबंगों और भ्रष्ट नेताओं के कारण किसान आत्महत्या कर लेता है. उसकी विधवा पत्नी न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है. शुरुआत में, दोनों जॉली अलग-अलग पक्षों से लड़ते हैं, लेकिन बाद में वे मिलकर काम करते हैं, जिससे कोर्टरूम ड्रामा और भी मनोरंजक हो जाता है.

निर्देशन और अभिनय

निर्देशक सुभाष कपूर ने कोर्टरूम ड्रामा को व्यंग्य और हास्य के साथ (Skillfully) प्रस्तुत किया है. अक्षय और अरशद की जुगलबंदी बेहतरीन है, और उन्होंने किसानों के मुद्दे को प्रभावी ढंग से पेश किया है. फिल्म मनोरंजन और सामाजिक संदेश का अच्छा मिश्रण है.