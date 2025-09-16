Viral Video: थिरक-थिरक कर परफॉर्म कर रही थीं सिंगर, स्टेज पर खुलकर गिरी स्कर्ट, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखें!

Jennifer Lopez Stage Performance Video: लाइव परफॉर्मेंस के समय स्टेज पर कई तरह की घटनाएं हो जाती हैं जो सुर्खियों की वजह बन जाती हैं. लेकिन, किसी सेलिब्रेटी के कपड़े खुलना या एक्ट्रेस की स्कर्ट का गिर जाना कंट्रोवर्सी की वजह बन जाता है. जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ था वर्ल्ड फेमस सिंगर जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) के साथ, जिनकी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान भरी महफिल में स्टेज पर स्कर्ट गिर गई थी. स्टेज पर स्कर्ट निकलकर गिरने के बाद भी सिंगर ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा था. लेकिन, लोगों ने इसे ट्रोलिंग का मुद्दा बना लिया.

स्टेज परफॉर्मेंस में सिंगर की गिरी स्कर्ट

हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez Stage Performance) ने 25 जुलाई को पोलेंड में एक लाइव स्टेज शो किया था. इसी शो के दौरान जब वह गाना गा रही थीं और थिरक-थिरकर परफॉर्म कर रही थीं, तब ही उनकी स्कर्ट निकलकर गिर जाती है. जेनिफर लोपेज के स्टेज ऊप्स मोमेंट का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez Video) गोल्डन कलर का सेक्सी और सिजलिंग आउटफिट पहन परफॉर्म कर रही हैं. सेक्सी आउटफिट में जेनिफर ने गोल्डन शिमरी ब्रा और खूब सारी फ्रिल वाली मिनी स्कर्ट कैरी की थी. लेकिन, जोश-जोश में जब वह परफॉर्म कर रही होती हैं, तब ही उनकी स्कर्ट खुल जाती है और वह धड़ाम से स्टेज पर गिर जाती है.

जेनिफर लोपेज भी इससे हैरान रह जाती हैं और उनका हाथ तुरंत प्राइवेट पार्ट कवर करने के लिए बढ़ता है. लेकिन, फिर वह अपने वॉर्डरोब मालफंक्शन को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल करती हैं. वह इसके बाद मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैं यहां अपने अंडरवियर में हूं.

लाइव परफॉर्मेंस में टीम ने पहनाई स्कर्ट

जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez Viral Video) इसके आगे अपना स्टाइल दिखाती हैं, लेकिन तभी उनकी टीम का एक शख्स स्कर्ट उठा लेता है और सिंगर-एक्ट्रेस को पीछे से पहचाने कोशिश करता है. हालांकि, स्कर्ट बंद नहीं होती है और फिर जेनिफर उसे खींचकर ऑडियंस की तरफ फेंक देती हैं और अपना परफॉर्मेंस जारी रखती हैं. बता दें, जेनिफर लोपेज महज एक सिंगर नहीं, बल्कि हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस भी हैं. जेनिफर लोपेज ने मैरी मी, शोटगन वेडिंग, ऐनाकोंडा, मेड इन मनहातन, द बॉय नेकस्ट डोर और वेडिंग प्लानर समेत उन्होंने कई फिल्में की हैं.