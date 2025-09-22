जब ऑडिशन के बहाने एक्ट्रेस से हुई गलत हरकत, बोलीं-डायरेक्टर ने होटल का कमरा बंद किया और…

Jasmine Bhasin Casting Couch: जैस्मिन भसीन (Jasmine Bhasin) टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने दिल से दिल तक, टशन-ए -इश्क, नागिन जैसे टीवी शोज में काम किया है. जैस्मिन बिग बॉस 14 में भी नज़र आई थीं जिससे उन्हें और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी. जैस्मिन सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. ऐसे में एक बार उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसे घिनौने सच का सामना करना पड़ा था.

ऑडिशन के लिए होटल रूम में बुलाया और…

जैस्मिन ने अपने साथ हुई एक घिनौनी हरकत का खुलासा किया था और ये भी बताया था कि वो कैसे बाल-बाल बची थीं. जैस्मिन ने कहा, एक बार ऑडिशन के लिए होटल में मीटिंग रखी गयी और मुझे बुलाया गया. मैं वहां पहुंची तो एक होटल में मुझे ले जाया गया जहां एक शख्स बैठकर शराब पी रहा था और कोऑर्डिनेटर मुझे वहीँ छोड़कर निकल गया. उस शख्स ने खुद को डायरेक्टर बताया और कहा कि आप एक सीन परफॉर्म करके बताइए. मैंने कहा सर ठीक है, मुझे सीन की तैयारी करनी पड़ेगी, मैं कल आती हूं. उसने कहा नहीं आपको अभी करना होगा. मैंने वो सीन परफॉर्म करने लगी तो उसने कहा-नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे एक्ट करना है जैसे तुम्हारा लवर तुम्हें छोड़कर जा रहा है और तुम्हें उसे रोकना है. बातों ही बातों में उस शख्स ने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और वो वो मेरे साथ कुछ गलत हरकत करने के इरादे से कुछ करने वाला था लेकिन मैंने चालाकी दिखाई और वहां से भाग निकली. तब से मैंने ये तय कर लिया कि मैं किसी होटल में ऑडिशन या मीटिंग के लिए नहीं जाऊंगी.

फिल्म इंडस्ट्री में होता है कास्टिंग काउच

जैस्मिन ने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है लेकिन ऐसा करने वाले लोग असली में कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते हैं. वो रेंडम लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए इंडस्ट्री का नाम खराब करते हैं. वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और कई बार काम पाने की चाह में लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं.