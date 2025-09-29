Janhvi Kapoor और Varun Dhawan कौन है सबसे ज्यादा अमीर? कौन लेता है फिल्मों में काम करने के लिए ज्यादा फीस जाने यहां
Janhvi Kapoor Kapoor Vs Varun Dhawan Net Worth: फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) 2 अक्टूबर के दिन सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है. वरुण धवन और जाह्नवी कपूर दोनों ही फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं, चलिए जानते हैं यहां कि वरुण धवन और जाह्नवी कपूर में से कौन सबसे ज्यादा अमिर हैं और कौन फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फीस लेता है.

By: chhaya sharma | Published: September 29, 2025 11:58:41 AM IST

Janhvi Kapoor Kapoor And Varun Dhawan Net Worth: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी आने वाले फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) के प्रमोशन में बिजि हैं, दोने की ये फिल्म 2 अक्टूबर के दिन सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है. वरुण धवन और जाह्नवी कपूर दोनों ही इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर स्टार है और फेमस स्टारकिड में से एक हैं और दोनों ने ही अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुर हिट फिल्में दी हैं.

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर में से कौन है सबसे ज्यादा दौलत और शोहरतमंद

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर दोनों स्टार की अदाकारी को फैंस काफी पसंद करते है और जैसे ही दोनों की कोई भी फिल्म आती है, थिएटर खचाखच भर जाता है. इसलिए फिल्मों में दोनों की अदाकारी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन दौलत और शोहरत के मामले में जाह्नवी कपूर और वरुण धवन में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है? ये तो हर कोई जानना चाहता है, तो चलिए जानते हैं यहां 

कितनी है वरुण धवन की नेटवर्थ (Varun Dhawan Net Worth)

बॉ़लीवुड एक्टर वरुण धवन फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे है. उन्होंने 2012 में रिलीज हुई फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से बॉलीवुड डेब्यू किया था, इस फिल्म में उनकी अदाकारी को काफी पसंद किया गया था. इसके अलाना वरुण धवन ने कई सारी सुपरहिट फिल्में की हैं, जैसे ‘बेबी जॉन’, ‘स्ट्रीट डांसर’ और ‘कुली नंबर 1’ और ‘भेड़िया’. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वरुण धवन एक फिल्म को करने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं.मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक वरुण धवन की टोटल नेटवर्थ (Varun Dhawan Net Worth) 381 करोड़ रुपए है इसके अलावा उन पर लग्जरी कार का अच्छा कलेक्शन और एक खूबसूरत बंगला भी है

कितनी है जाह्नवी कपूर की नेटवर्थ (Janhvi Kapoor Net Worth)

बॉ़लीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर फेमस फिल्ममेकर बोनी कपूर और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी हैं. उन्होंने 2018 में रिलीज हुई फिल्म ‘धड़क’ से डेब्यू किया था. इसके बाद जाह्नवी कपूर ने ‘रूही’, ‘मिली’, ‘गुंजन सक्सेना’, ‘परम सुंदरी’ जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया हैं. रिपोर्ट के अनुसार जाह्नवी कपूर एक फिल्म करने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए की फीस लेती है. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार जाह्नवी कपूर की नेटवर्थ (Janhvi Kapoor Net Worth) 58 से 60 करोड़ रुपए है. एक्टर के पास भी बेहद खूबसूरत घर हैं, इसके अलावा  जाह्नवी कपूर के पास कई शानदार गाड़ियां भी है

वरुण धवण हैं जाह्नवी कपूर से कई ज्यादा अमीर हैं.

वरुण धवण और जाह्नवी कपूर दोनों स्टारकिट की नेटवर्थ देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि वरुण धवन, जाह्नवी कपूर से कई ज्यादा अमीर हैं. बात करें अपकमिंग फिल्म की तो ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) के अलावा वरुण धवन के पास ‘बॉर्डर 2’ और ‘भेड़िया 2’ भी है. वहीं जाह्नवी कपूर के पास राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी’ है.

