शेफ बनीं Janhvi Kapoor, रोहित सराफ के लिए प्यार से बनाया Heart Attack वाला पास्ता; खुद नहीं ली एक भी बाइट

Janhvi Kapoor-Rohit Saraf Cute Bond: जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं. फिल्म जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म रिलीज से पहले प्रमोशन शुरू हो चुका है. फिल्म की स्टार कास्ट अलग-अलग जगह जाकर प्रमोशन कर रही है. इस फिल्म में वरुण धवन (Varun Dhawan), जान्हवी कपूर, रोहित सराफ (Rohit Saraf) और सान्या मल्होत्रा नजर आने वाले हैं. फिल्म रिलीज से पहले ही दर्शकों में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है. ट्रेलर देखने के बाद तो लोगों को इंतजार करना अब भारी पड़ रहा है.