शेफ बनीं Janhvi Kapoor, रोहित सराफ के लिए प्यार से बनाया Heart Attack वाला पास्ता; खुद नहीं ली एक भी बाइट
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > शेफ बनीं Janhvi Kapoor, रोहित सराफ के लिए प्यार से बनाया Heart Attack वाला पास्ता; खुद नहीं ली एक भी बाइट

शेफ बनीं Janhvi Kapoor, रोहित सराफ के लिए प्यार से बनाया Heart Attack वाला पास्ता; खुद नहीं ली एक भी बाइट

Janhvi Kapoor-Rohit Saraf: जान्हवी कपूर इन दिनों फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में एक प्रमोशन इवेंट में एक्ट्रेस ने बताया कि- रोहित सराफ के लिए उन्होंने खुद अपने हाथों से पास्ता बनाया था.

By: Preeti Rajput | Published: September 30, 2025 12:50:07 PM IST

शेफ बनीं Janhvi Kapoor, रोहित सराफ के लिए प्यार से बनाया Heart Attack वाला पास्ता; खुद नहीं ली एक भी बाइट

Janhvi Kapoor-Rohit Saraf Cute Bond: जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) फिल्मसनी संस्कारी की तुलसी कुमारी(Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं. फिल्म जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म रिलीज से पहले प्रमोशन शुरू हो चुका है. फिल्म की स्टार कास्ट अलग-अलग जगह जाकर प्रमोशन कर रही है. इस फिल्म में वरुण धवन (Varun Dhawan), जान्हवी कपूर, रोहित सराफ (Rohit Saraf) और सान्या मल्होत्रा नजर आने वाले हैं. फिल्म रिलीज से पहले ही दर्शकों में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है. ट्रेलर देखने के बाद तो लोगों को इंतजार करना अब भारी पड़ रहा है. 

जान्हवी ने सुनाया मजेदार किस्सा

हाल ही में टीम का प्रमोशन इवेंट पर पहुंची थी. जहां जान्हवी ने एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह पूरी टीम एक परिवार की तरह रहती है. एएनआई को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि- उन्होंने अपने को-स्टार के लिए सेट पर खाना बनाया था. साथ ही उन्होंने रोहित से जुड़ा किस्सा भी सुनाया. जान्हवी ने कहा कि- वह जब भी डाइट पर होती हैं और उन्हें कुछ मजेदार खाने का मन करें, तो वह दूसरे को खिलाकर अपना पेट भर लेती हैं. एक दिन उनका पास्ता खाने का काफी मन था. 



‘वह मुझे हर दिन…’ Lucky Ali ने पिता की सख्त परवरिश का किया खुलासा, बरसों बाद छलका दर्द

हार्ट अटैक देना वाला था पास्ताजान्हवी

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि- बारिश के कारण शूटिंग रुक गई थी. पूरी टीम होटल में थी, तब वह ओपन किचन में गईं, फिर उन्होंने रोहित के लिए पास्ता बनाया. उस पास्ता में कोलेस्ट्रोल, चीज और बटर काफी ज्यादा था. वह हार्ट अटैक देने वाला पास्ता था. रोहित को वो पास्ता काफी ज्यादा पसंद भी आया. बता दें कि, पिछले साल रोहित सराफ ने एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें जान्हवी पास्ता बना रही थी. उस समय फिल्म की शूटिंग चल रही थी.

Tags: janhvi kaporrohit sarafsanya malhotrasunny sanskari ki tulsi kumarivarun dhawan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025

7 तरह की रोटियाँ: स्वाद, सेहत और ऊर्जा का खजाना

October 1, 2025
शेफ बनीं Janhvi Kapoor, रोहित सराफ के लिए प्यार से बनाया Heart Attack वाला पास्ता; खुद नहीं ली एक भी बाइट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

शेफ बनीं Janhvi Kapoor, रोहित सराफ के लिए प्यार से बनाया Heart Attack वाला पास्ता; खुद नहीं ली एक भी बाइट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शेफ बनीं Janhvi Kapoor, रोहित सराफ के लिए प्यार से बनाया Heart Attack वाला पास्ता; खुद नहीं ली एक भी बाइट
शेफ बनीं Janhvi Kapoor, रोहित सराफ के लिए प्यार से बनाया Heart Attack वाला पास्ता; खुद नहीं ली एक भी बाइट
शेफ बनीं Janhvi Kapoor, रोहित सराफ के लिए प्यार से बनाया Heart Attack वाला पास्ता; खुद नहीं ली एक भी बाइट
शेफ बनीं Janhvi Kapoor, रोहित सराफ के लिए प्यार से बनाया Heart Attack वाला पास्ता; खुद नहीं ली एक भी बाइट