4 करोड़ में डील पक्की, युजवेंद्र चहल ने फिर साधा Dhanashree Verma पर निशाना, कह दी ऐसी बात

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) अपनी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) पर ताना मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हाल ही में युजवेंद्र ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर ऐसा करके सबका ध्यान एक बार फिर अपनी तरफ खींच लिया है. इस बार भी धनश्री पर तंज कसने की वजह तलाक के बदले दी गई चार करोड़ की एलिमनी ही है.

सिर्फ चार करोड़ में डील पक्की: युजी

दरअसल हाल ही में क्रिकेटर शिखर धवन ने इन्स्टाग्राम पर दिवाली और भाईदूज के मौके पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों पर युजी ने कमेंट करते हुए लिखा, आपके पोज़ पर कॉपीराइट मार रहा हूं भैया, सिर्फ 4 करोड़. शिखर ने भी युजी के कमेंट पर चुटकी लेते हुए कहा, डील पक्की.



पहले भी धनश्री पर साध चुके निशाना

इससे पहले भी युजी ने एक इन्स्टाग्राम पोस्ट में धनश्री पर निशाना साधा था. उन्होंने एक पोस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर अपना रिएक्शन दिया था जिसमें कहा गया था कि आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकती हैं. युजवेंद्र ने इसपर कमेंट करते हुए लिखा था, मां कसम खाओ, इस बात से नहीं पलटोगे. इस कमेंट से साफ हो गया था कि धनश्री को तलाक के बदले एलिमनी देना चहल के गले नहीं उतरा है इसलिए वो इशारों-इशारों में जहां मौका मिल रहा है, अपनी बात कह रहे हैं.

बता दें कि चहल और धनश्री का इसी साल फरवरी में तलाक हुआ था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चहल को एलिमनी के तौर पर धनश्री को चार करोड़ रुपए देने पड़े थे. तलाक की आखिरी सुनवाई के दौरान भी एलिमनी को लेकर चहल ने एक टी-शर्ट के जरिए मैसेज देने की कोशिश की थी. उन्होंने अपनी टीशर्ट पर लिखा था, Be your own sugardaddy.चहल और धनश्री की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी लेकिन जल्द ही इनके रिश्ते में दरार आ गई और ये अलग रहने लगे थे.