क्या मंच पर हुई थी थारा भाई जोगिंदर और वसीम अहमद के बीच हाथापाई? सोशल मीडिया की सबसे बड़ी अफवाह से उठा पर्दा!

Thara Bhai Joginder and Wasim Ahmad Fight: यूट्यूब के जाने-माने कंटेंट क्रिएटर थारा भाई जोगिंदर और वसीम अहमद Round2Hell के एक इवेंट में मंच के दौरान दोनों के बीच विवाद देखने को मिला. दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच यह बहस इतना ज्यादा बढ़ गया की हाथापाई तक की नौबत आ गई थी. हांलाकि, बाद में सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत बीच-बचाव कर मामले को पूरी तरह से शांत करा दिया था. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं थारा भाई जोगिंदर और वसीम अहमद के बारे मे.

कौन हैं थारा भाई जोगिंदर?

इनका असली नाम जोगिंदर यादव है, जो पेशे हरियाणा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, “Yo, Joginder Thara Bhai Joginder”. उन्होंने यूट्यूब पर कॉमिडी-डायलॉग से वीडियो बनाने की शुरुआत की थी जिससे दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी बड़ी पहुंच है. इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोवर्स हैं जो उनके कंटेंट को बेहद ही पसंद करते हैं.

इसके साथ ही जोगिंदर यादव, MTV Roadies जैसे पॉपुलर शो का भी हिस्सा रह चुके हैं. MTV Roadies का एक शो कर्म या कांड में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और एक सबसे बड़े स्कैम का भी खुलासा किया था.

कौन हैं वसीम अहमद?

Round2Hell यूट्यूब चैनल के को-फाउंडरों वसीम अहमद को आपसे में कई लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं भी जानते होंगे. चैनल में उनके दो और मेम्बर्स हैं जिनका नाम नाज़िम अहमद और ज़ैन सैफी है. वसीम अहमद का कंटेंट ज्यादातर कॉमेडी स्केच, शॉर्ट फिल्म्स और हल्के-फुल्के सामाजिक विडंबना पर ही देखने को मिलता है.

वसीम अहमद से जुड़े विवाद?

वसीम अहमद का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था उनके ऊपर कई विवाद भी रहा है. जैसे उन्होंने अपने एक वीडियो में देवी राधा का मज़ाक भी बनाया था. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने उन्हें नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया था. इतना ही नहीं उनके ऊपर बेरोज़गारों से पैसे लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने का भी गंभीर आरोप लगा था.

यहां देखें पूरा वीडियो

Thara bhai jogindar को भल्ला नहीं बोलना चाहिए था। वसीम भाई ये ग़लत बात है इतना जलील नहीं करना था। अभी ये फ़िर पैसे छुपा कर ख़ुद खोज लेगा। pic.twitter.com/9EHvZGjYVJ — Prof. इलाहाबादी ( نور ) (@ProfNoorul) November 16, 2025

इवेंट में हुए झगड़े पर कितना करें भरोसा?

हांलाकि, यह सोशल मीडिया अफवाह भी हो सकती है या फिर कम-ज्ञात इवेंट की गलत व्याख्या भी. ज्यादा संभव है कि यह “मज़ाकिया बहस” हो, जिसे किसी ने एक भ्रम की तरह से अफवाह फैलाने की कोशिश की हो. इसके अलावा इन्फ्लुएंसर कल्चर में ड्रामा अक्सर और भी ज्यादा बड़ा बनाया जाता है.