अचानक चूमने लगा और शर्ट में हाथ डालकर… एक्ट्रेस ने सुनाई कास्टिंग काउच की भयानक कहानी

एक इंटरव्यू में डॉली ने कहा कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें लग्जरी होटल में मीटिंग के बहाने बुलाया था और फिर उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की.

By: Kavita Rajput | Published: October 25, 2025 12:32:36 PM IST

पॉपुलर इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर डॉली सिंह (Dolly Singh) ने खुलासा किया है कि करियर के शुरुआत में उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसे खराब अनुभवों से गुजरना पड़ा था. एक इंटरव्यू में डॉली ने कहा कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें लग्जरी होटल में मीटिंग के बहाने बुलाया था और फिर अपनी लिमिट क्रॉस करते हुए उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी लेकिन वो किसी तरह इससे बचकर निकल गई थीं. 

कास्टिंग डायरेक्टर ने किए अनगिनत कॉल
डॉली ने इंटरव्यू में कहा, एक समय था जब मैं दिल्ली में रहकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए कोशिश कर रही थी. मेरी मुलाकात तब एक कास्टिंग डायरेक्टर से हुई. शुरुआत में उसने मुझसे अनगिनत बार फोन पर बात की. मुझे ये थोड़ा अजीब लगा था लेकिन न्यूकमर होने के नाते मैंने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि इससे उन्हें ये लगता कि मैं काम के प्रति सीरियस नहीं हूं और काम नहीं पाना चाहती हूं. 

एक महिला के तौर पर, जब भी कोई आदमी आपको कुछ ऑफर करता है, तो ये कंफ्यूजिंग होता है.आपको नहीं पता होता कि वो इसलिए ऑफर कर रहा है, क्योंकि आप टैलेंटेड हैं या इसलिए क्योंकि वो कुछ चाहता है.वो मुझे फोन करते, ऑडिशन के बारे में बात करते और फिर कहते कि कल इस होटल में आओ. मैं तुम्हें एक प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगा. 

फाइव स्टार होटल में ले गया और…
वो मुझे लैविश फाइव स्टार होटल में बुलाते हैं जहां प्रोड्यूसर से मुलाकात होती है. मैं शराब नहीं पीती लेकिन उनके साथ बैठी रहती हूं और वो ड्रिंक एन्जॉय करते हैं. इसके बाद मैं और कास्टिंग डायरेक्टर कार में बैठते हैं और प्रोड्यूसर के कार में आकर बैठने का इंतजार करने लगते हैं लेकिन इतने में ही अचानक वो कास्टिंग डायरेक्टर मुझे किस करने लगता है और मेरी शर्ट के अंदर हाथ डालने लगता है. मैं एकदम सन्न रह जाती हूं, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे रियेक्ट करूं. मैं तब 19-20 साल की रही होंगी और वो बंदा 30-40 साल का होगा. मैं उसे धक्का देती हूं लेकिन कुछ भी बोलने या वहां से बचकर निकलने के बारे में सोच नहीं पाती.मैं बस उनसे कहती हूं कि मुझे मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा दें और गनीमत रही कि इसके बाद कुछ नहीं हुआ. बता दें कि डॉली ने थैंक यू फॉर कमिंग और डबल एक्सएल जैसी फिल्मों में काम किया है.

Tags: Dolly Singhdolly singh casting couchDolly Singh instagramdolly singh moviesdolly singh social media
