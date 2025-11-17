शर्लिन चोपड़ा ने उतारा ‘सीने का बोझ’, हटवा दिए ब्रेस्ट इम्प्लांट, कही दी ऐसी बात

एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra)ने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवा दिए हैं. शर्लिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात का खुलासा करते हुए लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखने और दिखावे की जिंदगी से दूर रहने की अपील की है. शर्लिन ने अपनी पोस्ट में एक लंबे चौड़े नोट के साथ अपनी बॉडी से रिमूव किए गए सिलिकॉन इम्प्लांट की तस्वीर भी शेयर की है. उन्होंने लिखा, ये भारी बोझ मेरे सीने से हट चुका है. ये 825 ग्राम का एक इम्प्लांट है. अब मैं तितली की तरह हल्का महसूस कर रही हूं. देश की युवा पीढ़ी से मेरी गुजारिश है कि सोशल मीडिया देखकर गलत प्रभाव में न पड़ें और बाहरी खूबसूरती पाने के लिए की चाहत में अपनी बॉडी से कोई खिलवाड़ न करें.

शर्लिन बोलीं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनें

शर्लिन ने आगे लिखा, आपको जो भी करवाना हो, उसकी अच्छाई-बुराई को कंसीडर करके करें, अपनी फैमिली और मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ पहले डेप्थ में पूरा डिस्कशन करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें, भीड़ का हिस्सा बिलकुल न बनें.अपनी ऑथेंटिसिटी और असलीपन की हिफाजत करें.

डॉक्टर्स को कहा धन्यवाद

शर्लिन ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मेरा मानना है कि लाइफ में इतने अतिरिक्त बोझ लेकर जीने का कोई मतलब नहीं है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मैं बेहद अनुभवी डॉक्टर्स की टीम को धन्यवाद कहती हूं जिन्होंने मेरी ब्रेस्ट एक्स्प्लांट सर्जरी

को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया. शर्लिन ने एक और पोस्ट में ये भी कहा कि सिलिकॉन फ्री होने के बाद वो अब हीलिंग और रिकवरी की राह पर हैं. उन्हें ब्रेस्ट इम्प्लांट हटने से बेहद राहत महसूस हो रही है.