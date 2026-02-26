Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Box Office collection day 6: बुधवार की जंग में ‘अस्सी’ का दबदबा! ‘दो दीवाने सहर में’ को दी करारी मात, 8वें दिन का चौंकाने वाला कलेक्शन

Assi vs Do Deewane Seher Mein Box Office collection:तापसी पन्नू की 'अस्सी' ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर 'दो दीवाने शहर में' को पीछे छोड़ दिया है. दोनों फिल्मों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: February 26, 2026 9:08:59 AM IST

इस हफ्ते शुक्रवार, 20 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी बॉलीवुड फिल्मों ने एक साथ दस्तक दी है.
Assi vs Do Deewane Seher Mein Box Office collection day 6: भारत में अस्सी  और दो दीवाने शहर में को बॉक्स ऑफिस पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन तापसी पन्नू की कोर्टरूम ड्रामा ने फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है. लेकिन दो दीवाने शहर में का पत्ता अब साफ होते हुए नजर आ रहा है. आइए देखें 8 दिनों में दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है? 

अस्सी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन

तापसी पन्नू की इस फ़िल्म का बॉक्स ऑफ़िस टोटल रिलीज़ के बाद से सिंगल-डिजिट रहा है. साथ ही, सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्टरूम ड्रामा ने छठे दिन बॉक्स ऑफ़िस पर 0.55 करोड़ रुपये कमाए. नतीजतन, फ़िल्म ने अब कुल 6.3 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वहीं, भारत में फ़िल्म ने 7.4 करोड़ रुपये कमाए हैं. अनुभव सिन्हा की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में तापसी पन्नू वकील रावी का रोल कर रही हैं. उनके अलावा, रेवती, मोहम्मद जीशान अय्यूब, मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, कुमुद मिश्रा और कनी कुसरुति ने भी अहम रोल निभाए हैं. फिल्म अस्सी 20 फरवरी, 2026 को रिलीज़ हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला रवि उदयवार की फिल्म दो दीवाने शहर में से हुआ, जिसमें मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक्टिंग की थी.

‘दो दीवाने शहर में’ 

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ₹50 लाख कमाए. छठे दिन का कलेक्शन जोड़ने पर, भारत में कुल कमाई ₹5.75 करोड़ हो गई है. बुधवार को ‘दो दीवाने शहर में’ की हिंदी ऑक्यूपेंसी कुल 6.93 प्रतिशत थी, जिसमें सबसे ज़्यादा चेन्नई (21.00%) में थी. बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत के बावजूद, फिल्म की कमाई लगातार कम होती गई. रवि उदयवार फिल्म्स के साथ मिलकर संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भारत कुमार रंगा इस फिल्म को फंड कर रहे हैं, जिसे रवि उदयवार ने डायरेक्ट किया है.  

