नाम के कपड़े पहन इस हसीना ने नहाते हुए दिखाया बदन, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो

By: Kavita Rajput | Published: October 22, 2025 11:13:08 AM IST

Megha Shukla Bathing Video: सोशल मीडिया पर बोल्ड फोटोशूट और वीडियो के जरिए पॉपुलैरिटी बटोरने वाली मेघा शुक्ल ने नया वीडियो शेयर कर खलबली मचा दी है. मेघा ने इंस्टाग्राम पर अपना नया नहाते हुए वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में मेघा रेड ब्रा और पेंटी पहनी हुई हैं और पानी में भीगते हुए अपने बदन पर हाथ लगाकर नहाती दिख रही हैं. वीडियो में उनका काफी उत्तेजक अंदाज़ देखने को मिला है. नाम के कपड़ों में मेघा ने बदन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. 

ये पहला मौका नहीं है जब मेघा ने अपना बाथिंग वीडियो शेयर किया है. इससे पहले भी उनके दो बाथिंग वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुके हैं. इनमें वह टॉपलेस होकर पोज़ देती नजर आई थीं. मेघा का सोशल मीडिया पर उत्तेजक अंदाज कई लोगों को रास आता है तो कईयों को इसपर बेहद आपत्ति है. कई लोग उन्हें इतना एक्सपोज करने के लिए जमकर ट्रोल भी करते हैं. 

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं मेघा 
मेघा के फ़िल्मी करियर की बात करें तो उन्हें फिल्म कठहल में एक छोटे से रोल में देखा गया था. वह कुछ टीवी सीरियल और फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स में दिखाई दे चुकी हैं हालांकि उन्होंने इसके अलावा एक्टिंग की दुनिया में कोई खास कमाल नहीं किया है. 

