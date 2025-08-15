Independence Day 2025: राजी से लेकर उरी तक…कूट-कूट कर देशभक्ती का जज्बा भर देती हैं ये ब्लॉबस्टर फिल्में, इन OTT प्लेटफॉर्म पर लें मजें

Independence Day 2025: आज 15 अगस्त को पूरा भारत एक साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। इस नेशनल हॉलिडे पर सभी अपने परिवार के साथ घरों में मजे कर रहे हैं। आपका आज का दिन बोर ना हो जाए, इसलिए हम आपके लिए कुछ देशभक्ती पर बनी फिल्में देख सकते हैं। हम आपके लिए खास फिल्में खोज कर ले आए हैं। इन फिल्मों के मजे ओटीटी पर ले सकते हैं।

‘फाइटर’ – इस फिल्म में मुख्य भूमिका ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर निभाते नजर आए थे। इस फिल्म का कहानी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आधारित है। जो पुलवामा हमले के बाद जवाबी तौर पर पाकिस्तान पर की गई थी। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर घर बैठे देख सकते हैं।

‘उरी’ 2 – फिल्म ‘उरी’ साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विक्की कौशल ने जबरदस्त किरदार निभाया था। इस फिल्म में आपको भारतीय जवानों के साहस और बहादुरी देखने को मिलेगी। इस फिल्म में देशभक्ती देख आपकी रूह कांप उठेगी। आपके अंदर भरा साहस भी जाग उठेगा। इस फिल्म की कहानी साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद भारत की तरफ से की गई पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने पर आधारित है। यग फिल्म आप जी 5 पर देख सकते हैं।

‘शेरशाह’ – इस फिल्म की कहानी रियल लाइफ पर बेस्ड है। यह फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन के बताती है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लीड रोल निभाया है। साथ ही कियारा आडवाणी भी इस फिल्म में नजर आई थीं। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

‘राजी’ – इस फिल्म में आलिया भट्ट जासूस बनी थी। जो पाकिस्तान में शादी कर भारत की मदद करती हैं। इस फिल्म में आलिया ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया था। यह फिल्म सस्पेंस, एक्शन और थ्रिल से भरी हुई है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर परिवार के साथ देख सकते हैं।