Pawan Singh के सामने Akshara Singh ने खोल डाली अपनी साड़ी, गिराया साड़ी का पल्लू, नहीं छोड़ रही रिझाने का एक भी मौका

पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी को भोजपुरी की सबसे सुपरहिट जोड़ी मानी जाती थी, दोनों जो गाना साथ करते हैं, तो इंटरनेट पर तबाही मचा देते थे, लोगों इस जोड़ी के जब भी साथ देखते खुश हो जाते थे। भले ही पवन सिंह और अक्षरा सिंह अब अलग हो गए हो , दोनों में दूरियां आ गई हो और साथ काम ना करते हो, लेकिन आज भो दोनों के गाने इंटरनेट पर धमाल मचाते है और फैंस भी इन्हें काफी मजे से सुनते हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 15, 2025 00:08:53 IST

bhojpuri song Duniya Mein Sabke Se Pyaara
bhojpuri song Duniya Mein Sabke Se Pyaara

पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी को भोजपुरी की सबसे सुपरहिट जोड़ी मानी जाती थी, दोनों जो गाना साथ करते हैं, तो इंटरनेट पर तबाही मचा देते थे, लोगों इस जोड़ी के जब भी साथ देखते खुश हो जाते थे। भले ही पवन सिंह और अक्षरा सिंह अब अलग हो गए हो , दोनों में दूरियां आ गई हो और साथ काम ना करते हो, लेकिन आज भो दोनों के गाने इंटरनेट पर धमाल मचाते है और फैंस भी इन्हें काफी मजे से सुनते हैं। हाल ही में एक बार फिर पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एक पुराना गाना सोशल इंटरनेट पर छाया हुआ है और इस गाने का एक वीडियों सोशल मीडिया पर आग लगा रहा हैं। 

पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एक पुराना भोजपुरी गाना ‘दुनिया में सबका से प्यारा’

दरअसल, पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एक पुराना भोजपुरी गाना ‘दुनिया में सबका से प्यारा’ (Duniya Mein Sabke Se Pyaara) इस समय इंटरनेट पर काफी तहलका मचा रहा हैं। इस भोजपुरी सॉन्ग के वीडियों  में अक्षरा सिंह, पवन सिंह के सामने अपनी साड़ी का पल्लू गिराती दिख रहे हैं और काफी ज्यादा बोल्ड अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं, एक्ट्रेस का डांस मूव लोगों को उनका दीवाना बना रहे हैं, वहीं पवन सिंह भी अक्षरा सिंह के प्यार में खोए नजर आ रहे है और उनके साथ जमकर रोमांस कर रहे हैं। इस भोजपुरी गाने ‘दुनिया में सबका से प्यारा’ का यह वीडियों क्लीप अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

8 साल पहले हुआ था ये गाना रिलीज

बता दें इस भोजपुरी गाने “दुनिया में सबका से प्यारा” (Duniya Mein Sabke Se Pyaara) को 8 साल पहले Enterr10 Rangeela के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। इस मोस्ट रोमांटिक गाने की वीडियों एक बार फीर युट्यू पर वायरल हो रहा है।  इय टॉप भोजपुरी गाने को अब तक 71 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके है। साथ ही 1.29 लाख से ज्यादा लाइक्स और 7000 से ज्यादा कमेंट्स भी इस गाने पर आ चुके हैं। इस  गाने “दुनिया में सबका से प्यारा” को पवन सिंह ने खुद अपनी अवाज में गाया है और उनकी दिलकश अवाज लोगों का दिल जीत रही है और उनका साथ सिंगर इंदु सोनाली ने दिया है

Tags: akshara singhbhojpuribhojpuri ganabhojpuri gana Duniya Mein Sabke Se Pyaarabhojpuri songbhojpuri song Duniya Mein Sabke Se PyaaraDuniya Mein Sabke Se PyaaraPawan singhPawan singh akshara singh romantic song
Pawan Singh के सामने Akshara Singh ने खोल डाली अपनी साड़ी, गिराया साड़ी का पल्लू, नहीं छोड़ रही रिझाने का एक भी मौका

