जिस जमाने में इंटीमेट सीन मतलब था ‘हाय तौबा’, उस दौर में हेमा मालिनी ने किया था सेम सेक्स रोमांस

Razia Sultan controversy: बॉलीवुड में कई फिल्में आईं जो रिलीज होते ही सुर्खियां बटोर गईं. कोई हिट हुई तो कोई फ्लॉप. लेकिन, 1983 में रिलीज हुई ‘रज़िया सुल्तान’ (Razia Sultan) वो फिल्म है, जो बड़े बजट, बड़े स्टारकास्ट और भव्य सेट्स के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई.

इस फिल्म का डायरेक्शन किया था कमल अमरोही (Kamal Amrohi) ने. और, इसमें लीड रोल में थीं ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी (Hema Malini) और ग्लैमरस परवीन बाबी (Parveen babi). फिल्म का बजट उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा था, करीब 10 करोड़ रुपये. लेकिन, कमाई सिर्फ 2 करोड़ के आस-पास हुई. यानी मेगा बजट फिल्म ने मेगा फ्लॉप का तमगा हासिल किया.

किसिंग सीन बना मुसीबत

‘रज़िया सुल्तान’ को सबसे ज्यादा सुर्खियां दिलाईं उसके कॉन्ट्रोवर्शियल सीन ने. फिल्म में हेमा मालिनी और परवीन बाबी का एक किसिंग सीन दिखाया गया था, जिसमें दोनों के बीच समलैंगिक एंगल (Same Sex Romance) उभरता है. उस दौर के हिसाब से ये बहुत बोल्ड और शॉकिंग माना गया. नतीजा ये हुआ कि दर्शक नाराज हो गए और फिल्म को जमकर ट्रोल किया गया.

भारी-भरकम डायलॉग्स

इसके अलावा, फिल्म में उर्दू के इतने कठिन डायलॉग रखे गए थे कि आम दर्शक कनेक्ट ही नहीं कर पाए. लोग थिएटर से बाहर निकलकर यही कहते दिखे कि ‘कहानी समझ से बाहर थी और भाषा बहुत भारी.’

इंडस्ट्री पर असर

इस फिल्म की असफलता ने सिर्फ प्रोड्यूसर्स को ही नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को झटका दिया. इतनी बड़ी रकम डूबने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा. कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद डायरेक्टर कमल अमरोही ने बड़े प्रोजेक्ट्स से दूरी बना ली. अब सवाल ये है क्या फिल्म की असफलता की वजह उसकी कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट थी या फिर भारी डायलॉग्स और कमजोर कहानी? जो भी हो, ‘रज़िया सुल्तान’ आज भी उस दौर की सबसे चर्चित और विवादित फिल्मों में गिनी जाती है.