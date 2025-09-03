Dharmendra के ‘उस’ बंगले में कभी क्यों नहीं गईं Hema Malini, बताई थी चौंकाने वाली वजह

Dharmendra Hema Malini Love Story: बॉलीवुड के वेटरन स्टार धर्मेंद्र (Dharmendra) और हेमा मालिनी (Hema Malini) की शादी ने एक समय फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे भी थे। इसके बावजूद उन्होंने हेमा से दूसरी शादी कर ली। कुछ साल पहले अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी: द ड्रीम गर्ल में हेमा ने खुलासा किया था कि शादी से पहले वह कुछ पब्लिक फंक्शन में वो प्रकाश कौर से मिल चुकी थीं। लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनने के बाद वह न तो उनसे दोबारा मिलीं और न ही कभी धर्मेंद्र के जुहू बंगले में गईं जहां वे पहली बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं।

हेमा मालिनी ने ऐसा करने की वजह बताई थी और कहा था-मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं खुश हूं जो भी धरमजी ने मेरे और मेरी बेटियों (ईशा और अहाना) के लिए किया। उन्होंने एक पिता का फर्ज निभाया। मैं उससे संतुष्ट हूं।

मैं न दुखी हूं, न शिकायत करती हूं-हेमा

एक इंटरव्यू में हेमा ने अपनी दूसरी शादी के बारे में कहा था, मैं न दुखी हूं, न शिकायत करती हूं। मेरी दो बेटियां हैं और मैंने उन्हें अच्छी परवरिश दी है। धर्मेंद्र ने हमेशा साथ दिया। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों से दूर नहीं रहना चाहता मगर हालात ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं।

हेमा ने प्रकाश कौर के बारे में कहा था-मैंने कभी प्रकाशजी के बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। मेरी बेटियां भी धरमजी के पहले परिवार का बहुत सम्मान करती हैं।

प्रकाश कौर ने कहा था-मैं हेमा की जगह होती तो…

दोबारा शादी को लेकर धर्मेंद्र को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था लेकिन 1981 में दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने उनका बचाव किया था।

उन्होंने कहा था, सिर्फ मेरे पति ही क्यों? कोई भी मर्द हेमा को मुझसे पहले ही चुनेगा। लोग मेरे पति को वुमनाइजर कहते हैं, जबकि आधी इंडस्ट्री यही कर रही है। धरमजी भले ही अच्छे पति न हों, लेकिन अच्छे पिता हैं। बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं और वह उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करते।

प्रकाश कौर ने हेमा को लेकर भी कहा था, मैं समझ सकती हूं हेमा क्या झेल रही हैं। लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती, तो कभी ऐसा नहीं करती। एक पत्नी और मां होने के नाते मैं इसे सही नहीं मानती।