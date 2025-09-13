Gori Nagori Video: जोरदार डांस के चक्कर में हवा में उड़ा लहंगा, Video में कैप्चर हुआ नीचे का ‘सबकुछ’!

Gori Nagori Dance Video: हरियाणा की शकीरा यानी गोरी नागोरी (Gori Nagori) अपने जोरदार डांस के लिए अक्सर ही लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं. इस बार भी राजस्थान और हरियाणा की पॉपुलर डांसर अपनी एक स्टेज डांस वीडियो के लिए सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं. लेकिन, इसमें गोरी नागोरी के ठुमकों या लचकती कमरिया पर नहीं, बल्कि उनके हवा में उड़ते लहंगे पर लोगों की नजरें अटक रही हैं.

गोरी नागोरी का ऐसे तो हर डांस वीडियो इंटरनेट पर तारीफें बटोरता है, लेकिन वायरल क्लिक को लेकर अलग ही बातें चल रही हैं. कोई कह रहा है कि गोरी नागोरी का यह वीडियो ऊप्स मोमेंट का है, तो कोई हवा में लहंगा उड़ने को डांस मूव्स का हिस्सा बता रहा है.

गोरी नागोरी के वीडियो से इंटरनेट पर मचा तहलका

गोरी नागोरी (Gori Nagori Video) का हाल में एक नया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख ऐसा लग रहा है कि स्टेज पर जोरदार डांस के चक्कर में पॉपुलर डांस ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गई हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि गोरी नागोरी अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में सजकर स्टेज पर जोर-जोर से गोल घूम रही हैं. तभी गोल घूमने की वजह से गोरी नागोरी (Gori Nagori Bold Dance) का लहंगा हवा में उड़ जाता है. लहंगा हवा में इतना ऊपर उठ जाता है कि नीचे से उनकी टांगें और ऊपरी हिस्सा दिखाई देने लगता है. यह वीडियो देख राजस्थानी और हरियाणवी डांसर के फैंस के होश उड़े हुए हैं.

गोरी नागोरी (Gori Nagori Instagram) के वायरल वीडियो पर जमकर कमेंट भी आ रहे हैं. कोई लिख रहा है कि, इस तरह के वीडियो नहीं डालने चाहिए. तो वहीं, दूसरे ने लिखा, यह ऊप्स मोमेंट नहीं है.

क्या ऊप्स मोमेंट का शिकार हुईं गोरी नागोरी?

डांसर (Gori Nagori Video) का यह वीडियो उनके नाम से बने एक फैन पेज से पोस्ट किया गया है. इस वीडियो पर खबर लिखे जाने तक 4 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. हालांकि, आपको इस वीडियो की सच्चाई बता दें, गोरी नागौरी किसी भी तरह ऊप्स मोमेंट का शिकार नहीं हुई हैं. जोरदार डांस और हवा में लहंगा उठना यह सभी उनके डांस मूव्स का हिस्सा था. वहीं, उन्होंने लहंगे के नीचे स्किन कलर की हाफ लैगिंग्स पहनी थीं जिसे कलर फुल लाइट्स और अंधेरे में पहचान पाना मुश्किल है.उनकी यह लैगिंग्स घुटनों तक की है, जिसे वीडियो ध्यान से देखने पर पहचाना जा सकता है.