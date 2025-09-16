Gori Nagori Video: लहंगा उठाकर नाचीं, नहीं की परवाह और डांस के चक्कर में दिखा नीचे का ‘सबकुछ’
Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > Gori Nagori Video: लहंगा उठाकर नाचीं, नहीं की परवाह और डांस के चक्कर में दिखा नीचे का ‘सबकुछ’

Gori Nagori Video: लहंगा उठाकर नाचीं, नहीं की परवाह और डांस के चक्कर में दिखा नीचे का ‘सबकुछ’

गोरी नागोरी के डांस का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में फेमस डांसर ऐसा स्टेप कर जाती हैं जिसमें उनका लहंगा पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है.

By: Prachi Tandon | Published: September 16, 2025 8:21:18 AM IST

Gori Nagori Video: लहंगा उठाकर नाचीं, नहीं की परवाह और डांस के चक्कर में दिखा नीचे का ‘सबकुछ’

Gori Nagori Bold Dance Video: हरियाणा और राजस्थान की फेमस डांसर गोरी नागोरी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. गोरी नागोरी (Gori Nagori) अपने डांस से सिर्फ हरियाणा-राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश में फेमस हो गई हैं. फैंस उन्हें देसी शकीरा के नाम से भी जानते हैं. यही वजह है कि देसी शकीरा यानी गोरी नागोरी का हर डांस वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा जाता है. हाल में भी गोरी का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें जोरदार डांस के चक्कर में गोरी ऐसा स्टेप कर जाती हैं, जिसकी वजह से उनका लहंगा पूरा ऊपर उठ जाता है. 

गोरी नागोरी के जोरदार डांस वीडियो ने मचाया बवाल!

गोरी नागोरी (Gori Nagori Dance Video) के डांस वीडियो अक्सर ही इंटरनेट पर बवाल काटते नजर आते हैं. लेकिन, हाल में गोरी का एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्टेज पर जोरदार डांस करती नजर आ रही हैं. लेकिन, तभी वह ऐसा कुछ कर जाती हैं जिसकी वजह से उनका लहंगा पूरी तरह से हवा में उठ जाता है और उनका इनरवियर झलक जाता है.  

View this post on Instagram

A post shared by Official_Gori_Nagori (@real_gorinagori)

वायरल वीडियो में गोरी नागोरी (Gori Nagori Instagram) पर्पल कलर का लहंगा-चोली पहने दिखाई दे रही हैं. इतना ही नहीं, गोरी ने दुपट्टा भी सिर और बालों से अटैच किया है. गोरी ने अपना स्टेज परफॉर्मेंस वाला लुक ट्रेडिशनल ज्वेलरी और पायल के साथ पूरा किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गोरी अपना डांस बोल्ड स्टेप के साथ शुरू कर रही हैं और हाथ में लहंगा उठाकर ऐसा स्टेप कर रही हैं, जिसके चक्कर में कैमरा में उनका इनरवियर कैप्चर हो जाता है. गोरी का यह बोल्ड अवतार देख उनके फैंस हैरान हो रहे हैं. 

लाखों दिलों की धड़कन हैं गोरी नागोरी

गोरी नागोरी (Gori Nagori Dance Video) के स्टेज परफॉर्मेंस में उनके फैंस की भीड़ तो लगती ही है, साथ ही उनके सोशल मीडिया पर भी दीवाने कम नहीं हैं. बता दें, गोरी नागोरी के इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. ऐसे में वह जब भी अपना कोई डांस वीडियो या फोटो शेयर करती हैं, तो लाइक्स और कमेंट्स की झड़ी लग जाती है. 

गोरी नागोरी अपने डांस के लिए एक लंबे समय से फेमस हैं. लेकिन, उन्हें असली पॉपुलैरिटी बिग बॉस के घर में आने से मिली है. जी हां, गोरी नागोरी (Gori Nagori Bigg Boss), सलमान खान होस्टेड रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 का हिस्सा रह चुकी हैं. 

Tags: entertainment newsgori nagoriGori Nagori Dance Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
Gori Nagori Video: लहंगा उठाकर नाचीं, नहीं की परवाह और डांस के चक्कर में दिखा नीचे का ‘सबकुछ’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Gori Nagori Video: लहंगा उठाकर नाचीं, नहीं की परवाह और डांस के चक्कर में दिखा नीचे का ‘सबकुछ’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gori Nagori Video: लहंगा उठाकर नाचीं, नहीं की परवाह और डांस के चक्कर में दिखा नीचे का ‘सबकुछ’
Gori Nagori Video: लहंगा उठाकर नाचीं, नहीं की परवाह और डांस के चक्कर में दिखा नीचे का ‘सबकुछ’
Gori Nagori Video: लहंगा उठाकर नाचीं, नहीं की परवाह और डांस के चक्कर में दिखा नीचे का ‘सबकुछ’
Gori Nagori Video: लहंगा उठाकर नाचीं, नहीं की परवाह और डांस के चक्कर में दिखा नीचे का ‘सबकुछ’