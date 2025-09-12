बड़े ब्रेस्ट बने मुसीबत, घरवाले कहते थे-इन्हें ढंको, फिर इसी फिगर ने पलट दी एक्ट्रेस की किस्मत

Anveshi Jain Hot Video: सोशल मीडिया पर कई एक्ट्रेसेस अपने बोल्ड फोटोज और वीडियोज के कारण चर्चा में रहती हैं. इनमें से एक अन्वेषी जैन (Anveshi Jain) हैं जो सोशल मीडिया पर अक्सर अपना बोल्ड अंदाज फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. आज हम आपको अन्वेषी के एक वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले दिनों काफी वायरल हुआ था. इस वीडियो में अन्वेषी जिम में अपना फिगर दिखाते हुए नजर आ रही थीं.

फैंस को जिम में बनाया गया अन्वेषी का ये वीडियो बेहद पसंद आया था और सबसे उनके सेक्सी फिगर की जमकर तारीफ की थी. दरअसल अन्वेषी अपने अपर बॉडी पार्ट की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. उनके बिग साइज़ के ब्रेस्ट पर सबकी नज़रें टिकी की टिकी रह जाती हैं.

अन्वेषी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अपने फिगर के कारण उन्हें स्कूल के दौरान से ही काफी बातें सुननी पड़ती थीं. स्कूल क्लास मेट्स उनके ऐसे फिगर का मजाक उड़ाते थे जिससे वह डिप्रेशन में भी चली गई थीं. अन्वेषी ने बताया था कि उनके फिगर के चलते ही परिवार वाले उन्हें सलवार-सूट पहनने को कहते थे जिससे कि वो फिगर को दुप्पटे से ढंक सकें.

अन्वेषी ने कहा था कि इस वजह से वह काफी समय तक वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं पहन पायीं लेकिन जब मुंबई आईं तो यही फिगर उनके लिए वरदान साबित हुआ. उन्होंने वेबसीरीज के लिए ऑडिशन दिया और इस तरह उन्हें वेब सीरिज ‘गंदी बात’ में काम मिल गया. इस सीरीज ने अन्वेषी को बेहद पॉपुलर कर दिया और लोग उनके फिगर के दीवाने हो गए.

अन्वेषी ने अपने फिगर के कारण ताने भी झेले हैं कि उन्होंने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवाई है मगर एक्ट्रेस के मुताबिक उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई है. उनके ब्रेस्ट नैचुरली ही इतने बड़े हैं.