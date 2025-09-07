Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जब नशे में धुत ऋषि कपूर ने पत्नी नीतू से करवा दिया एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल, बेहद मजेदार है किस्सा

1974 में फिल्म 'जहरीला इंसान' की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। पहले दोस्ती, फिर गहरी मोहब्बत और आखिरकार 1980 में शादी—यह जर्नी किसी...

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो स्क्रीन से निकलकर रियल लाइफ में भी अमर हो जाते है, उन्ही में से एक रिश्ता बॉलीवुड की स्टार जोड़ी ऋषि कपूर और नीतू सिंह का है। साल 1974 में फिल्म ‘जहरीला इंसान’ की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। पहले दोस्ती, फिर गहरी मोहब्बत और आखिरकार 1980 में शादी—यह जर्नी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं हैं। उनकी जोड़ी न सिर्फ स्क्रीन पर हिट साबित हुई, बल्कि रियल लाइफ में भी लोगों के लिए इंस्पायरिंग बनी।

शूटिंग के दौरान हुई नीतू और ऋषि में गहरी दोस्ती 

शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह की मुलाकात एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गई। उस समय ऋषि अपने ब्रेकअप के कारण अक्सर उदास रहते थे। नीतू उनकी स्माइल का एक जरिया बनीं और धीरे-धीरे दोनों के बीच अपनापन बढ़ने लगा। फिल्म के सेट पर उनकी खट्टी- मीठी नोकझोंक और मासूम हंसी हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और बॉलीवुड को एक नई, खूबसूरत जोड़ी मिल गई।

ब्रेकअप की वजह से टूट गए थे ऋषि कपूर और नीतू से करवाते थे एक्स गर्लफ्रेंड को फोन 

अपनी बायोग्राफी ‘खुल्लम खुल्ला: ऋषि कपूर अनसेंसर्ड’ में ऋषि कपूर ने बताया था कि ब्रेकअप के बाद वह बहुत टूट गए थे, उस दौर में वह अक्सर शराब पी लेते और फिर नीतू से कहते कि उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड यास्मीन को फोन कर दो। नीतू उस समय सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त थीं, लेकिन उन्होंने हर बार शांति और अपनापन दिखाया। नीतू के इसी नेचर ने ऋषि को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया, धीरे-धीरे उनकी यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। यह कहानी साबित करती है कि सच्चे रिश्ते मुश्किल समय में और भी मजबूत हो जाते हैं।

1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने की थी शादी 

1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने शादी कर ली और हमेशा-हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए, नीतू कपूर खानदान की बहू बन गई और उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को काफी अच्छी तरह से निभाया। ऋषि और नीतू की शादीशुदा लाइफ में सारे उतार-चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। उनके दो बच्चे हुए—रणबीर कपूर और रिद्धिमा साहनी। आज रणबीर बॉलीवुड के सुपरस्टार में से एक माने जाते है।

