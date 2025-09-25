कौन हैं आरुष भोला ? ‘Rise & Fall’ के शो में सभी को पछाड़ा पीछे

Fitness Influencer Aarush Bhola: आरुष भोला ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा. भला इन्हें कौन नहीं जानता होगा. खास तौर से युवाओं के बीच प्रसिद्ध रहने वाले आरुष भोला की कहानी बड़ी ही मजेदार है. उनका करियर से लेकर इन्फ्लुएंसर बनने तक का सफर बेहद ही रोमाचंक भरा है. तो आइए जानते हैं आरुष भोला के बारे में.

फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं आरुष भोला

आरुष भोला एक जाने-माने भारतीय फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं. उन्होंने अपने फिटनेस और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कंटेंट से देशभर में लोकप्रियता हासिल की है. उनका जन्म दिल्ली में 21 अक्टूबर 1998 को हुआ था. उन्होंने 17 साल की उम्र में अपनी फिटनेस यात्रा की शुरुआत की थी. अपने ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया था.

आरुष भोला के माता-पिता

आरुष भोला के माता-पिता के नाम राजेश भोला और सुनीता भोला हैं. उनके पिता राजेश भोला और माता सुनीता भोला के साथ उनकी एक बहन अदिति भोला भी है.

सोशल मीडिया पर कैसे मिली पहचान

आरुष ने अपनी करियर की शुरुआत फिटनेस जर्नी और व्यायाम से जुड़ी वीडियो शेयर करके की थी. उन्होंने जल्द ही इंस्टाग्राम पर (@aarushbhola17) और अपने यूट्यूब चैनल “Aarush Bhola Fit – Mess” के नाम से लाखों फॉलोअर्स के साथ-साथ सब्सक्राइबर्स खड़ा कर लिया था. आरुष के कंटेंट में मुख्य रूप से वर्कआउट्स, लाइफस्टाइल व्लॉग्स, न्यूट्रिशन टिप्स और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो शामिल हैं. फिटनेस के अलावा उन्होंने अपनी खुद की क्लोदिंग ब्रांड “All Stag Apparels” की भी शुरुआत की. बाद में उन्हें Big Muscles Nutrition और Pintola जैसे ब्रांडों के साथ काम करने का मौका मिला.

‘Rise & Fall’ शो का बने हिस्सा

आरुष भोला ने अश्नीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किए गए रियलिटी शो ‘Rise & Fall’ जो की MX Player पर स्ट्रीम हो रही है, इस शो का हिस्सा बनें. इस शो में प्रतियोगी “Rulers” (पेंटहाउस में) और “Workers” (बेसमेंट में) में विभाजित होते हैं. आरुष भोला ने ‘Rise & Fall’ के शो में “Workers” ग्रुप से शुरुआत की, जिसके बाद से उनके फैंस का उन्हें बेहद ही स्पोर्ट मिला. इन सबके के अलावा आरुष शो में विवादों का हिस्सा बने. प्रतियोगी अरबाज पटेल के साथ उनकी सबसे ज्यादा लड़ाई देखने को मिली. विवाद इतना बढ़ गया कि अश्नीर ग्रोवर को अरबाज को चेतावनी देनी पड़ गई थी.

आरुष से जुड़े विवाद और आलोचनाएं

सोशल मीडिया पर आरुष के कंटेंट को लेकर समय-समय पर आलोचनाएं होती रहती हैं. कुछ प्लेटफॉर्म जैसे (Reddit) पर उन्होंने कई बार अपनी सीमां भी पार की. ‘Rise & Fall’ के शो में उन्हें बेहद पसंद किया जा रहा है. उनके गेम खेलने के तरीके को हर कोई खूब पसंद कर रहा है.