कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का सिलसिला जारी, लॉरेंस गैंग ने क्यों ली जिम्मेदारी

मशहूर कॉमेडियन (Famous Comedian) कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कनाडा के सरे (Surrey) में स्थित 'कैप्स कैफे' (Kaps Caffe) पर फायरिंग (Firing) का सिलसिला लगातार जारी है. उनके कैफे पर यह तीसली फायरिंग है जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Gangster Lawrence Bishnoi Gang) के गैंग ने ली है. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने कपिल शर्मा की सुरक्षा को पूरी तरह से बढ़ा दिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 22, 2025 1:56:28 PM IST

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का सिलसिला जारी, लॉरेंस गैंग ने क्यों ली जिम्मेदारी

Kapil Sharma Cafe Firing Case: भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के सरे (Surrey) में स्थित ‘कैप्स कैफे’ (Kaps Caffe) पर फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. यह तीसरी बार है जब उनके कैफे को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है. हर बार की तरह इस बार भी इस पूरे वारदात की जिम्मेदारी और किसी गैंग ने नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने जिम्मेदारी ली है. 

लॉरेंस गैंग की सोशल मीडिया पोस्ट:

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लॉरेंस गैंग से जुड़े कुलदीप सिद्धू नेपाली और गोल्डी ढिल्लों ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है. सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है कि “आज जो (Kaps Caffe, सरे) में तीन बार फायरिंग हुई है, उसकी ज़िम्मेदारी मैं, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों लेते हैं.” इसके अलावा पोस्ट में आम जनता को दूर रहने की चेतावनी देते हुए आगे धमकाया भी गया है, “जो लोग अवैध (दो नंबर का) काम करते हैं, लोगों से काम करवा कर पैसे नहीं देते, वो भी इन सब चीज के लिए तैयार रहें. साथ ही यह भी कहा कि जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो भी तैयार रहें,  गोली कहीं से भी आ सकती है.”

वारदात का सिलसिला लगातार है जारी: 

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की यह तीसरी घटना है, जिसने हर किसी को परेशान करके रख दिया है. खास तौर से कपिल शर्मा के फैंस इस बात से बेहद ही चिंतित है. 

पहली फायरिंग की वारदात:  

पहली फायरिंग 10 जुलाई को हुई, जिसकी जिम्मेदारी बीकेआई (BKI) आतंकी हरजीत सिंह लडी ने ली थी. 

दूसरी फायरिंग की वारदात: 

दूसरी फायरिंग 7 अगस्त को हुई थी, जिसमें लॉरेंस गैंग से जुड़े हरि बॉक्सर का एक ऑडियो सामने आया था. इसमें सलमान खान को शो में बुलाने को लेकर नाराज़गी जताई गई थी. 

तीसरी फायरिंग की वारदात: 

यह 16 अक्टूबर को हुई है, इतना ही नहीं फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शूटर्स लगातार गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं.  हर बार फायरिंग में कैफे की खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, लेकिन, किसी के हताहत होने की फिलहाल किसी तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है. इन लगातार हमलों के बाद कपिल शर्मा की मुंबई स्थित सुरक्षा की भी समीक्षा की गई है. मुंबई पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. 

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का सिलसिला जारी, लॉरेंस गैंग ने क्यों ली जिम्मेदारी

