4 दिन पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने Baaghi 4 और The Bengal Files को चटाई धूल! 1650 करोड़ रुपए की कमाई कर बनाया रिकॉर्ड

पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्म रिलीज हुई, लेकिन कोई भी इतना खास कमाल नहीं दिखा पाई, वही एक फिल्म ऐसी है, जो 4 दिन पहले रिलीज हुई है और उसने सभी फिल्मों को धूल चटा दी है। इस फिल्म ने अपने रिलीज डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा तांडव किया है और सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को खून के आंसू रुलाए हैं।

5 सितंबर को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म

हम बात कर रहे हैं 5 सितंबर को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स (The Conjuring Last Rites), जिसने अपने ओपनिंग डे से ही ताबड़तोड़ कमाई की है, इस फिल्म के साथ कई सारी फिल्में रिलीज हुई है, लेकिन इस फिल्म के आगे कोई नहीं टिक पाया है और इस हॉलीवुड फिल्म ने हाल ही में रिलीज हुई सभी बॉलीवुड फिल्म की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है। हॉलीवुड फिल्म द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स ने सिर्फ 4 दिनों में दुनियाभर में 1650 करोड़ रुपए तक की कमाई की है और भारत में इस सुपरहिट फिल्म ने 55.65 करोड़ तक का कलेक्शन किया है

फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ के साथ हुई ये बॉलीवुड फिल्में रिलीज

बता दें कि हॉलीवुड फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ (The Conjuring Last Rites) के साथ ‘बागी 4’ (Baaghi 4), ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) और ‘मद्रासी’ (Madrasi) और जैसी कई फिल्में रिलीज हुईं थी, लेकिन इन सभी फिल्मों को इस हॉलीवुड फिल्म ने धूल चटा दी है और बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा बना लिया है। इस फिल्म का डंका दुनियाभर में बज रहा है और फिल्म के बॉकी पार्ट्स की तरह इस पार्ट को भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

बाकी फिल्मों के कलेक्शन

बाकी फिल्मों के कलेक्शन की बात करें, तो तमिल फिल्म मद्रासी (Madrasi) ने अबतक 40.75 करोड़ तक की कमाई की है, वहीं टाइगर श्रॉफ की फिल्म “बागी 4” (Baaghi 4) ने 35.5 करोड़ कमाए हैं और “द बंगाल फाइल्स” (The Bengal Files) ने 7.7 करोड़ तक की कमाई की है और इन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हॉलीवुड फिल्म ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ के सामने ये फिल्में आसपास भी नहीं है।