भगवान के नाम पर उड़ाना मजाक….. बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस मशहूर यूट्यूबर्स Saqib Saifi और Kanika Sharma, लोगों ने कहा- डालो जेल में

मशहूर यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर शाकिब सैफी (Saqib Saifi) और कनिका शर्मा (Kanika Sharma) इस समय बेहद बड़े विवाद में घिर गए है और लोगों उन पर अपना गुस्सा भर-भर कर निकाल रहे हैं. सोशल मीडिया कपल पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया है.

By: chhaya sharma | Last Updated: September 24, 2025 5:28:21 PM IST

Saqib Saifi-Kanika Sharma Controversy
Saqib Saifi-Kanika Sharma Controversy

Saqib Saifi-Kanika Sharma Controversy इंस्टाग्राम के मशहूर इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर्स कनिका शर्मा (Kanika Sharma) और शाकिब सैफी (Saqib Saifi) इस समय बेहद बड़े विवाद में घिरे नजर आ रहे हैं, लोगों का गुस्सा उन पर भर-भर कर निकल रहा है. लोगों द्वारा उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया हैं और अब हर जगह  इंस्टाग्राम के मशहूर इंफ्लुएंसर कपल के चर्चे हो रहे हैं.

विवाद में घिरे कनिका शर्मा और शाकिब सैफी

दरअसल, मशहूर यूट्यूबर्स कनिका शर्मा (Kanika Sharma) और शाकिब सैफी (Saqib Saifi) ने हाल ही में एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उन्होनें अपना नया घर लिया है और अपने घर का टूर दे रही हैं. इस दौरान कनिका शर्मा और शाकिब सैफी नए घर के मंदिर को भी दिखाते हैं, लेकिन इस दौरान दोनों बातचीत के दौरान मस्ती-मजाक करते हुए धर्म और मंदिर को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं. अब मशहूर यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर कनिका शर्मा और शाकिब सैफी का यह वीडियो पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायर हो रहा है, लोग दोनों के इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा भड़क रहे है और अब ये बेहद बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई है

धार्मिक भावनाओं का करा अपमान

मशहूर यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर कनिका शर्मा और शाकिब सैफी पर लोगों ने आरोप लगाया है कि वो धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रहे हैं और यूजर्स तो अब यूट्यूबर्स पर एक्शन लेने की मांग भी कर रहे हैं.एक नेटिजन ने लिखा, ‘मस्ती के नाम पर धर्म का मजाक उड़ाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.’ दूसरे ने लिखा, ‘इन दोनों पर केस होना चाहिए.’ ऐसे ही तमाम यूजर्स का यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पर अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं.

लोगों ने की जेल भेजने की मांग

बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि मशहूर यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर कनिका शर्मा और शाकिब सैफी अपने कंटेंट को लेकर विवादों में फिरे है, लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर नजर आ रहा है, लोगों का कहना है कि पब्लिक फिगर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए.

