को-प्रोड्यूसर के साथ नहीं किया सेक्स तो फिल्म से निकाली गई ये एक्ट्रेस, बोली-मुझे फंसाने की…

Esha Gupta Casting Couch: बॉलीवुड में कास्टिंग काउच अब पुरानी बात हो चुकी है. आए दिन सालों से कोई न कोई सेलेब अपने साथ हुए कास्टिंग काउच जैसे अनुभवों के बारे में बात करते हुए दिख जाता है. कई बड़े सेलेब्स ने ये खुलासा किया है कि उन्हें इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए कास्टिंग काउच के ऑफर मिले. कुछ काम पाने के लिए इस झांसे में आ गए तो कुछ ने काम के बदले सेक्सुअल फेवर देने से साफ मना कर दिया. इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता (Esha Gupta) का नाम भी शामिल है.

सेक्स डिमांड नहीं मानी तो फिल्म से निकाली गईं

ईशा ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें एक फिल्म से केवल इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्हें फिल्ममेकर्स की सेक्स की डिमांड पूरी नहीं की थी. ईशा ने कहा कि वो एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं. उन्होंने अपने हिस्से की तकरीबन आधी शूटिंग निपटा दी थी लेकिन फिल्ममेकर ने उनसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड की. जब मैंने उसकी सेक्स की डिमांड पूरी नहीं की तो को-प्रोड्यूसर ने मेकर से कह दिया कि वो मुझे फिल्म में नहीं देखना चाहता है. मैं सेट पर क्या कर रही हूं? ईशा ने कहा, इसके बाद मुझे कुछ अन्य फिल्ममेकर्स ने भी अपनी फिल्मों में कास्ट करने से मना कर दिया. मैंने कई लोगों से ये बातें सुनीं कि जब तुम कुछ करोगी ही नहीं तो तुम्हें फिल्म में लेने का क्या पॉइंट है?

कास्टिंग काउच के जाल में फंसने से ऐसे बचीं ईशा

ईशा ने अपने साथ हुई एक और घटना का खुलासा करते हुए कहा कि एक बार उनकी एक फिल्म की आउटडोर शूटिंग हो रही थी तो मेकर्स ने उन्हें कास्टिंग काउच में फंसाने की पूरी कोशिश की थी. सेट पर दो अन्य लोग कास्टिंग काउच के जाल में फंस चुके थे लेकिन वो स्मार्ट थीं और इससे बच गईं. वो अपने कमरे में एक फीमेल मेकअप आर्टिस्ट के साथ सोने लगीं जिससे कास्टिंग काउच की नौबत आने से बच गई. ईशा ने कहा कि लोग सोचते हैं कि काम पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे.

आपको बता दें कि ईशा ने इमरान हाशमी की फिल्म ‘जन्नत 2’ से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वो ‘रुस्तम’, ‘चक्रव्यूह’ जैसी कई फिल्मों में दिखीं. उन्हें वेब सीरीज ‘आश्रम’ से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. उनकी अगली फिल्में ‘देसी मैजिक’ और ‘हेरा फेरी’ 3 है.