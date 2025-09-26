सिर्फ एक कॉल और लौट आया ‘क्योंकि… 2’, ऐसे हुआ Smriti Irani और एकता कपूर का कमबैक
Kyunki 2 Comeback Story: टीवी का सबसे पॉपुलर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' अपने दूसरे सीजन के साथ अब लौट आया है. एकता कपूर और स्मृति ईरानी की इस धमाकेदार वापसी के साथ शो का टारगेट भी 2000 एपिसोड्स हैं. लेकिन, क्या आपको पता है कि इस कमबैक के पीछे की स्टोरी क्या है. चलिए जानते हैं कैसे बना 'क्योंकि 2'.

By: Shraddha Pandey | Published: September 26, 2025 10:25:11 PM IST

Smriti Irani Comeback: टीवी का सबसे बड़ा ड्रामा, जिसने 2000 के दशक में हर घर का हिस्सा बनकर इतिहास लिखा था, अब फिर से लौट आया है. जी हां, हम बात कर रहे हैं “क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2” (Kyunki Saas Bhi Kabhi Thi) की. एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने सालों बाद इस शो को रीबूट करके फिर से फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. और, खास बात, इस बार भी स्मृति ईरानी (Smriti Irani) उर्फ तुलसी ही कहानी (Tulsi) की जान बनेंगी.

एकता और स्मृति का इमोशनल कनेक्शन

एकता कपूर ने खुलासा किया कि यह शो तभी वापस आ पाया जब स्मृति ईरानी ने हां कहा. दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत हो रही थी और एक दिन स्मृति की कॉल ने यह सपना सच कर दिया. एकता मानती हैं कि स्मृति के बिना “क्योंकि” का रीबूट नामुमकिन था.

2000 एपिसोड का टारगेट

इस बार शो का फॉर्मेट थोड़ा अलग है. एकता ने साफ कहा है कि शो लिमिटेड रहेगा और जब तक 2000 एपिसोड पूरे नहीं हो जाते, तब तक यह चलता रहेगा. इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी. यानी शुरुआत से ही इसका एंड तय कर दिया गया है.

कंटेंट और कॉन्ट्रोवर्सी

जैसा कि हमेशा होता है, एकता का शो हो और उसमें कॉन्ट्रोवर्सी न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं. इस बार तुलसी का एक वजन मशीन वाला सीन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. एकता का कहना है कि यह सीन सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं, बल्कि एक गहरी सोच दिखाने के लिए रखा गया है.

पुरानी यादें, नया जमाना

जहां पुराने फैंस के लिए यह नॉस्टैल्जिया का डोज़ है, वहीं सवाल ये भी है कि क्या आज की जेनरेशन, जो OTT और शॉर्ट वीडियो की आदी है, उतनी ही धड़कन से इस शो को देखेगी? एकता और स्मृति दोनों मानती हैं कि कहानी और इमोशन अगर स्ट्रॉन्ग हों, तो ऑडियंस जरूर कनेक्ट करेगी.

