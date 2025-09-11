Weekend मूवी नाइट्स होगी स्पेशल, Bollywood की ये फिल्में देंगी एंटरटेनमेंट का डबल डोज

Upcoming Movies In September: बॉलीवुड के लिए सितंबर 2025 का महीना बेहद खास है. इस बार थिएटरों की स्क्रीन पर बड़ी और बेहद दिलचस्प कहानियां लौट रही हैं. बड़े सितारे और बड़े सरप्राइज के साथ फैंस के लिए फिल्में रिलीज होने वाली हैं. लंबे इंतज़ार के बाद दर्शकों को भरपूर ड्रामा और मसालेदार एंटरटेनमेंट मिलने की प्लानिंग हो रही है.

फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक्शन और सीक्वल फिल्मों को लेकर है. वहीं, दूसरी तरफ कॉमेडी और लव स्टोरीज भी अपनी अलग जगह बना रही हैं। ये महीना बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा धमाका करने वाला है. तो ऐसे में आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए और धमाके का इंतजार करना चाहिए.

सितंबर 2025 की बॉलीवुड रिलीज

• लव इन वियतनाम (Love In Vietnam)

12 सितंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म में एक खूबसूरत लव स्टोरी पेश की गई, जिसमें विदेशी लोकेशंस पर रोमांस और इमोशंस का शानदार मेल होगा.

• एक चतुर नार (Ek Chatur Naar)

12 सितंबर को ही रिलीज हो रही कॉमेडी और फन से भरपूर ये फिल्म जो हल्के-फुल्के अंदाज में हंसी का डोज भी देगी. फिल्म देख कर आप पछताने वाले तो बिलकुल नहीं हैं.

• हीर एक्सप्रेस (Heer Express)

ये फिल्म भी 12 सितंबर यानी कल ही रिलीज हो रही है. इसकी कहानी म्यूजिक और ड्रामा से सजी है, जो एक इमोशनल जर्नी को पर्दे पर दिखाएगी।

• जॉली एलएलबी (Jolly LLB 3)

अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ कोर्ट रूम का मजेदार ड्रामा आप 19 सितंबर को देख पाएंगे. इसमें ह्यूमर और सटायर का डबल तड़का देखने को मिलेगा.

• निशांची (Nishaanchi)

इस फिल्म में एक्शन और इमोशन का दमदार कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, जिसमें कहानी के साथ थ्रिल का टच भी होगा. ये भी 19 सितंबर को ही रिलीज होगी.

• हॉन्टेड 3डी- घोस्ट ऑफ द पास्ट (Haunted 3D – Ghosts of The Past)

हॉरर लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट फिल्म है, जिसमें डर और थ्रिल दोनों का डबल पैकेज है. विक्रम भट्ट के डारेक्शन में बनी ये फिल्म 26 को रिलीज होगी.