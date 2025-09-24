‘चहल सही वक्त पर बच गए…’, धनश्री और अरबाज की बढ़ती नजकीदियां देख भड़के फैंस
Home > मनोरंजन > ओटीटी > ‘चहल सही वक्त पर बच गए…’, धनश्री और अरबाज की बढ़ती नजकीदियां देख भड़के फैंस

‘चहल सही वक्त पर बच गए…’, धनश्री और अरबाज की बढ़ती नजकीदियां देख भड़के फैंस

Dhanashree Verma Trolled: धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल की बढ़ती नजदीकियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. फैंस ने युजवेंद्र चहल को लेकर ट्रोलिंग शुरू कर दी है. चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि धनश्री ट्रोल हो रही हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 24, 2025 4:35:40 PM IST

DhanaShree And Arbaaz Patel
DhanaShree And Arbaaz Patel

Arbaz Dhanashree closeness: सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) और अरबाज पटेल (Arbaaz Patel) की बढ़ती नजदीकियां. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की एक्स वाइफ और डांसर धनश्री, इन दिनों अपने डांस से ज्यादा रिलेशनशिप रूमर्स को लेकर लाइमलाइट में हैं. राइज एंड फॉल (Rise & Fall) का एक प्रोमो सामने आया है जिसके बाद दोनों के बीच की स्पेशल बॉन्ड देख फैंस सवाल उठा रहे हैं. यहां तक कि धनश्री को लोगों ने ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है. 

शुरुआत में पवन सिंह (Pawan Singh) और धनश्री की जोड़ी खूब सुर्खियों में रही थी, लेकिन पवन के शो से बाहर होने के बाद सारा फोकस अब अरबाज और धनश्री पर शिफ्ट हो गया. अब अक्सर दोनों के क्लोज मोमेंट्स वाली क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

चहल के नाम पर ट्रोल हुईं धनश्री

एक वायरल वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी है. वीडियो में अरबाज, धनश्री से कहते दिखे कि “तुम बाकी लड़कों को क्यों हग करती हो.” इस पर धनश्री का जवाब था- “मैं सबको हग करती हूं.” अरबाज ने तुरंत टोका- “तो साइड से किया करो.” लेकिन, धनश्री का बेबाक रिप्लाई आया- “मैं साइड हग नहीं करती, फ्रंट हग ही करती हूं.” बस फिर क्या था, यह क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग तरह-तरह की बातें करने लगे.

View this post on Instagram

A post shared by Priya shah 🦋 (@realityshow.fc)

धनश्री को जमकर ट्रोल कर रहे लोग

नेटिजन्स ने दोनों को जमकर ट्रोल किया. किसी ने कहा, “अब तलाक का असली कारण समझ आ गया.” तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि “निक्की का क्या होगा?” (निक्की को अरबाज की कथित गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है). एक ओर फैंस को ये नजदीकियां एंटरटेनमेंट लग रही हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग चहल को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं. लेकिन, चाहे लोग पसंद करें या ट्रोल, सच ये है कि धनश्री और अरबाज की जोड़ी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है.

Tags: arbaz pateldhanashree vermaentertainment newsRise and Fall showyuzvendra chahal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
‘चहल सही वक्त पर बच गए…’, धनश्री और अरबाज की बढ़ती नजकीदियां देख भड़के फैंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘चहल सही वक्त पर बच गए…’, धनश्री और अरबाज की बढ़ती नजकीदियां देख भड़के फैंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘चहल सही वक्त पर बच गए…’, धनश्री और अरबाज की बढ़ती नजकीदियां देख भड़के फैंस
‘चहल सही वक्त पर बच गए…’, धनश्री और अरबाज की बढ़ती नजकीदियां देख भड़के फैंस
‘चहल सही वक्त पर बच गए…’, धनश्री और अरबाज की बढ़ती नजकीदियां देख भड़के फैंस
‘चहल सही वक्त पर बच गए…’, धनश्री और अरबाज की बढ़ती नजकीदियां देख भड़के फैंस