‘चहल सही वक्त पर बच गए…’, धनश्री और अरबाज की बढ़ती नजकीदियां देख भड़के फैंस

Arbaz Dhanashree closeness: सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) और अरबाज पटेल (Arbaaz Patel) की बढ़ती नजदीकियां. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की एक्स वाइफ और डांसर धनश्री, इन दिनों अपने डांस से ज्यादा रिलेशनशिप रूमर्स को लेकर लाइमलाइट में हैं. राइज एंड फॉल (Rise & Fall) का एक प्रोमो सामने आया है जिसके बाद दोनों के बीच की स्पेशल बॉन्ड देख फैंस सवाल उठा रहे हैं. यहां तक कि धनश्री को लोगों ने ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है.

शुरुआत में पवन सिंह (Pawan Singh) और धनश्री की जोड़ी खूब सुर्खियों में रही थी, लेकिन पवन के शो से बाहर होने के बाद सारा फोकस अब अरबाज और धनश्री पर शिफ्ट हो गया. अब अक्सर दोनों के क्लोज मोमेंट्स वाली क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

चहल के नाम पर ट्रोल हुईं धनश्री

एक वायरल वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी है. वीडियो में अरबाज, धनश्री से कहते दिखे कि “तुम बाकी लड़कों को क्यों हग करती हो.” इस पर धनश्री का जवाब था- “मैं सबको हग करती हूं.” अरबाज ने तुरंत टोका- “तो साइड से किया करो.” लेकिन, धनश्री का बेबाक रिप्लाई आया- “मैं साइड हग नहीं करती, फ्रंट हग ही करती हूं.” बस फिर क्या था, यह क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग तरह-तरह की बातें करने लगे.

धनश्री को जमकर ट्रोल कर रहे लोग

नेटिजन्स ने दोनों को जमकर ट्रोल किया. किसी ने कहा, “अब तलाक का असली कारण समझ आ गया.” तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि “निक्की का क्या होगा?” (निक्की को अरबाज की कथित गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है). एक ओर फैंस को ये नजदीकियां एंटरटेनमेंट लग रही हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग चहल को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं. लेकिन, चाहे लोग पसंद करें या ट्रोल, सच ये है कि धनश्री और अरबाज की जोड़ी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है.