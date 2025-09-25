‘Dhadak 2’ की OTT रिलीज डेट पक्की, अब इस प्लेटफॉर्म पर देखें सिद्धांत-तृप्ति की केमिस्ट्री
Home > मनोरंजन > ओटीटी > ‘Dhadak 2’ की OTT रिलीज डेट पक्की, अब इस प्लेटफॉर्म पर देखें सिद्धांत-तृप्ति की केमिस्ट्री

‘Dhadak 2’ की OTT रिलीज डेट पक्की, अब इस प्लेटफॉर्म पर देखें सिद्धांत-तृप्ति की केमिस्ट्री

Dhadak 2 OTT Release: सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'धड़क 2' अब ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. सितंबर की इस तारीख को ये फिल्म स्ट्रीम होगी, जो आप घर बैठे आसानी से देख सकते हैं. चलिए जानते हैं किस दिन और कौन से प्लेटफॉर्म पर आप इसे देखें और ये लव स्टोरी एंजॉय करें.

By: Shraddha Pandey | Published: September 25, 2025 6:17:13 PM IST

Dhadak 2 Ott Release
Dhadak 2 Ott Release

Dhadak 2 On Netflix: अगर आपने सोचा कि धड़क 2 (Dhadak 2) सिर्फ थिएटर तक सीमित रहेगी, तो सरप्राइज आपके लिए है. सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) स्टारर लव-ड्रामा अब 26 सितंबर 2025 से Netflix पर स्ट्रीम होने जा रही है.

फिल्म का निर्देशन शाजिया इकबाल ने किया है और खास बात ये है कि Dhadak 2 असली Dhadak का सीक्वल नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी है. यहां लव स्टोरी है, इमोशन्स हैं, और समाज के गहरे सवाल भी हैं.

दिलचस्प है कहानी

कहानी की सबसे दिलचस्प बात है, नीलेश (सिद्धांत) और विदि (तृप्ति) का रिश्ता. नीलेश दलित परिवार से आता है और विदि ऊंची जाति की लड़की है. दोनों का प्यार जितना सच्चा है, इसका रास्ता उतना ही मुश्किल भरा भी. समाज की रुकावटें, परिवार का दबाव और जाति की दीवारें इनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है. समाज को नई सीख देने के लिए ये कहानी बिलकुल परफेक्ट है. अगर लोग इसे समझें तो उनकी आंखें जरूर खुल जाएंगी. 

थिएटर में मिले मिक्स्ड रिएक्शन

थिएटर रिलीज पर फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. किसी ने इसे साहसी और सेंसिटिव कहा था, तो कई लोगों ने सोचा कि कहानी और शार्प हो सकती थी. लेकिन, OTT पर रिलीज के बाद फिल्म एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है. वजह साफ है, घर बैठे लोग इस प्यार और दर्द से भरी जर्नी को देख पाएंगे. 

धड़क 2 को मिलने वाली है नई ऑडियंस

Netflix पर आते ही फिल्म को एक नई ऑडियंस मिलने वाली है. खासकर, वो लोग जिन्होंने थियेटर में इसे मिस कर दिया था. मेकर्स ने भी सोशल मीडिया पर बड़े ही फिल्मी अंदाज में ऐलान किया कि “Do duniya, Do dil, Aur bas ek dhadak.” तो अगर आप उन लोगों में हैं जो असली, दिल को छू लेने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली लव स्टोरीज के दीवाने हैं, तो कैलेंडर में 26 सितंबर की तारीख मार्क कर लीजिए. क्योंकि, इस दिन Dhadak 2 आपके लिविंग रूम को थिएटर बना देगी. 

Tags: Bollywood OTT releasedhadak 2Netflix upcoming moviesSiddhant ChaturvediTriptii Dimri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
‘Dhadak 2’ की OTT रिलीज डेट पक्की, अब इस प्लेटफॉर्म पर देखें सिद्धांत-तृप्ति की केमिस्ट्री

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘Dhadak 2’ की OTT रिलीज डेट पक्की, अब इस प्लेटफॉर्म पर देखें सिद्धांत-तृप्ति की केमिस्ट्री

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘Dhadak 2’ की OTT रिलीज डेट पक्की, अब इस प्लेटफॉर्म पर देखें सिद्धांत-तृप्ति की केमिस्ट्री
‘Dhadak 2’ की OTT रिलीज डेट पक्की, अब इस प्लेटफॉर्म पर देखें सिद्धांत-तृप्ति की केमिस्ट्री
‘Dhadak 2’ की OTT रिलीज डेट पक्की, अब इस प्लेटफॉर्म पर देखें सिद्धांत-तृप्ति की केमिस्ट्री
‘Dhadak 2’ की OTT रिलीज डेट पक्की, अब इस प्लेटफॉर्म पर देखें सिद्धांत-तृप्ति की केमिस्ट्री