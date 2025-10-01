चार बार शादी… ये एक्ट्रेस दो तलाक और B-Grade फिल्मों के बावजूद बनी SRK की पसंद !

बॉलीवुड में ऐसे काफी स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव देखे हैं ऐसे ही एक नाम है दीपशिखा नागपाल जिन्हें सिर्फ दीपशिखा के नाम से जाना जाता है उन्होंने अपने करियर और पर्सनल लाइफ में काफी सारी चुनौतियों का सामना किया. दीपशिखा ने अपने इंटरव्यू मेंअपने दो तलाक,रिश्तों और शादी पर खुलकर बात की थी.

दो तलाक और पर्सनल लाइफ को लेकर क्या है उनका अप्रोच

दीपशिखा ने अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बताया की वो दो शादी के फेल अटेम्प्ट देख चुकी हैं. पहली शादी 1997 में एक्टर जीत उपेंद्र से हुई थी जो 2007 में तलाक में बदल गई उनके दो बच्चे हैं वैदिक और विवान उपेंद्र. इसके बाद 2012 में उन्होंने एक्टर केशव अरोड़ा से शादी की थी जो 2016 में खत्म हो गई उन्होंने कहा कि वो फ्यूचर में तीन से चार बार भी शादी कर सकती हैं क्योंकि उनका मानना है कि प्यार और शादी करने में कोई शर्म नहीं है.

करियर की चुनौतियां और बी ग्रेड फिल्में

दीपशिखा ने अपनी शुरुआती करियर में कुछ बी-ग्रेड फिल्मों में काम किया थी, जिससे उनकी इमेज पर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा असर पड़ा था उन्होंने कहा कि उस समय सही फिल्मों का चुनाव काफी ज्यादा मुश्किल था, किसी ने उन्हें गाइड नहीं दिया था. इन फिल्मों के कारण लोगों ने उन्हें सिर्फ बी ग्रेड वाली फिल्मों की एक्ट्रेस समझा. जिस कारण उन्हें काफी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिले. इस एक्सपीरियंस ने उनके करियर को बुरी तरीके से प्रभावित किया था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपनी मेहनत जारी रखी और अपनी दमदार एक्टिंग के जरिये फैंस के दिलों में जगह बना ली हुए आज वो बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक की फेमस और सुपरहिट अदाकारा हैं.

बॉलीवुड में चलाया अपना जादू

दीपशिखा ने कई सारी फेमस फिल्म और टीवी शो में काम किया उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म कोयला में काम किया जिसके बाबाद में बादशाह के लिए नाम सुझाया गया. इसके अलावा उन्होंने दिल्लगी, पार्टनर, शक्तिमान, सीआईडी, सोनपरी और बिग बॉस 8 जैसे शो में अपना जलवा बिखेरा. उन्होंने साबित किया कि हर चुनौती के बावजूद मेहनत और डेडीकेशन से सफलता हासिल की जा सकती.