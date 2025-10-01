‘लोगों को नाराज…’, 2 फिल्मों से बाहर होने पर Deepika Padukone ने तोड़ी चुप्पी! शर्तों पर भी की बात

Deepika Padukone Interview: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हाल में संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से बाहर होने की वजह से लाइमलाइट में बनी हुई थीं. स्पिरिट से एक्ट्रेस के बाहर होने के बाद ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में वर्क-लाइफ बैलेंस पर बहस छेड़ दी थी. यह बहस तब कंट्रोवर्सी में बदल गई जब दीपिका के कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बाहर होने की खबरें सामने आईं. जिसके साथ मेकर्स ने यह भी दावा किया कि फिल्म को ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत है. लेकिन, अब इस कंट्रोवर्सी पर दीपिका ने बिना किसी का नाम लिए जवाब दिया है.

लोगों को नाराज करने से भी नहीं डरती हैं दीपिका?

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Movies) ने हाल ही में IMDb से बात की है. जहां एक्ट्रेस ने बताया, जब से अपना करियर शुरू किया है तो उन्हें अक्सर बताया जाता था कि एक महिला को अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए या उससे कैसे आगे बढ़ने की उम्मीद की जाती है. हालांकि, उन्होंने शुरू से ही सवाल पूछने, लोगों को नाराज करने, ज्यादा मुश्किल रास्तों पर चलने और मौजूदा हालात को चुनौती देने से कभी नहीं डरी हैं.

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Controversy) ने आगे बताया, उन्होंने हमेशा उस ढांचे को आकार देने की कोशिश की है, जिसमें फिट होने की उम्मीद की जाती है. साथ ही एक्ट्रेस ने कहा, फैमिली, फैंस और सहयोगियों ने जिस तरह उनपर विश्वास जताया है, उसने उन्हें फैसले लेने की शक्ति दी है. दीपिका कहती हैं, उन्हें उम्मीद है कि उनके बाद आने वाले लोगों का रास्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा.

आखिरी में एक्ट्रेस ने कहा, भारतीय सिनेमा के 25 सालों पर IMDb की रिपोर्ट इस विश्वास को और मजबूत करती है. जो ईमानदारी और अपने सिद्धांतों पर टिके रहकर बदलाव संभव है. बता दें, दीपिका को आईएमडीबी के 25 सालों की ‘इंडियन सिनेमा मोस्ट प्रोलीफिक हेडलाइनर्स’ में टॉप 5 में जगह मिली है.

दीपिका के 2 फिल्मों से बाहर होने पर मच रहा बवाल!

सितंबर महीने की शुरुआत में वैजयंती मूवीज ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Kalki 2898AD) के कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से बाहर होने की जानकारी दी थी. जिसमें उन्होंने यह बताया था कि यह फिल्म ज्यादा कमिटमेंट की हकदार है. कल्कि 2898 एडी के मेकर्स की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट सामने आने के बाद एक रिपोर्ट भी वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि दीपिका अपनी 25 परसेंट फीस में बढ़ोतरी चाहती थीं. ऐसे में बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से मेकर्स ने एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर किया.

वहीं, 2025 के शुरुआत में संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका (Deepika Padukone Spirit Movie) के स्पिरिट से बाहर होने की जानकारी दी थी. जिसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स सामने आईं कि दीपिका 8 घंटे की शिफ्ट और फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सा मांग रही थीं. एक्ट्रेस की यह शर्तें प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आईं और उन्होंने बड़ा फैसला लिया.

बैक-टू-बैक 2 बड़ी फिल्मों से बाहर होने के बाद IMDb के साथ दीपिका का यह पहला इंटरव्यू है. जिसमें एक्ट्रेस ने लोगों की नाराजगी और शर्तों पर बात की है.