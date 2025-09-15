किस कलाकार ने कहा ‘आखिरी फोन कॉल का नहीं दे पाया जवाब’, शो में मां के निधन को याद कर हुए भावुक

Rise And Fall Show: ‘बिग बॉस 19’ के अलावा इन दिनों एक रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. इस शो में कपिल शर्मा के साथ काम कर चुके कॉमेडियन कीकू शारदा भी नजर आ रहे हैं. हाल ही में वह साथी कंटेस्टेंट्स से अपने पैरेंट्स से जुड़ी बातें साझा करते दिखे. कीकू ने बताया कि दो महीने के गैप में ही उन्होंने अपने दोनों पैरेंट्स को कैसे खो दिया था. शो में कीकू शारदा बेहद ही इमोशनल हो गए.

मां का आखिरी फोन कॉल ना उठा पाने का अफसोस

शो के एक भावुक पल में, कीकू शारदा ने अपने दिल का दर्द सबके सामने जिक्र किया, बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, जब उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मां को खो दिया था. कीकू ने कहा, “दो साल पहले मैं अमेरिका में था और मेरी मां का निधन हो गया था. मैं अपनी मां का आखिरी फोन कॉल नहीं उठा सका था. काम व्यस्त होने की वजह से मैं अपनी मां को कॉल बैक करना भूल गया था. अगले ही दिन उन्हें पता चला कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं. इस बात को बताते हुए कीकू शो में फूट-फूटकर रोने लगे. उनके इस दुख को देखकर साथी कंटेस्टेंट्स भी भावुक नज़र आए.

कुछ दिन बाद पिता को भी खो दिया

कीकू के लिए दुख का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ. उन्होंने आगे बताया कि मां के जाने के ठीक 45 दिन बाद उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया था. उन्होंने कहा कि उनके पिता अपनी पत्नी के जाने को बर्दाश्त नहीं कर पाए. जीवन के एक पड़ाव के बाद जीवनसाथी ही सब कुछ होता ह. उन्होंने शो में मौजूद सभी लोगों से और दर्शकों से भी एक बेहद खास और दिल छू लेने वाली अपील की. कीकू ने कहा कि वह सभी की जिंदगी के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन हर किसी को अपने माता-पिता के करीब रहना चाहिए. साथ ही आगे कहा कि प्लीज, अपने माता-पिता के साथ समय बिताएं, उन्हें फोन करें और उनके संपर्क में रहें.

शो में कीकू के अलावा अन्य लोग हैं मौजूद

इस शो में कॉमेडियन कीकू शारदा के अलावा कुब्रा सैत, अनाया बांगर, आरुष भोला, बाली और आकृति नेगी, अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, आहना कुमरा, नयनदीप रक्षित, अरबाज पटेल और पवन सिंह जैसे सेलेब्स भी मौजूद हैं. चलिए अब जानते हैं शो से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

शो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें

कास्ट: शो में पवन सिंह, धनश्री वर्मा, अर्जुन बिजरानी, कीकू शारदा, आदित्य नारायण और कई अन्य नामी हस्तियां शामिल हैं

फॉर्मेट: शो में कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुपों में बांटा गया है पहला रूलर्स और दूसरा वर्कर्स. रूलर्स एक आलीशान पेंटहाउस में रहते हैं, जबकि वर्कर्स एक साधारण तहखाने में संघर्ष करते हैं

टास्क और एलिमिनेशन: शो में कंटेस्टेंट्स को विभिन्न टास्क परफॉर्म करने होते हैं और दर्शकों का वोट उनके भविष्य का फैसला करता है

स्ट्रीमिंग: शो एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम हो रहा है, और इसके एपिसोड दोपहर 12 बजे और रात 10:30 बजे प्रसारित होते हैं