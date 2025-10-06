Bridgerton सीजन 4 का खुलासा! कौन है ‘लेडी इन सिल्वर’? देखिए पहला पोस्टर और जानिए कहानी”
ब्रिजर्टन सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को 18वीं सदी के प्यार, शान और शिष्टाचार की दुनिया में ले जाता है सीजन 4 का पहला पोस्टर देखकर ही लग रहा है कि यह सीजन पिछले सभी सीजन से अलग होगा.

By: Komal Singh | Last Updated: October 6, 2025 6:07:47 AM IST

Bridgerton Season 4
Bridgerton Season 4

 नेटफ्लिक्स पर आने वाली सबसे पॉपुलर वेब सीरीज ब्रिजर्टन’ (Bridgerton) एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है. हम आपको बता दे की इस सीरीज के तीन सीजन पहले ही रीलीज हो चुका है और लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आई थी. लेकिन अब जो उसके चौथे सीजन का पहला पोस्टर भी आखिरकार रीलीज हो गया है. जैसे ही पोस्टर सामने आया, जो भी इस सीरीज का वेट कर रहें थें, वो काफी ज्यादा खुश है. अब हर कोई जानने के लिए बेसब्र है कि इस बार कहानी किस दिशा में जाएगी. ब्रिजर्टन हमेशा से अपने शानदार कपड़ो, रॉयल सेटिंग और दिल को छू लेने वाले रोमांस के लिए जानी जाता है और एक बार फिर से सीरीज में आपको रॉयल लुक के साथ नए रहस्य और काफी सारा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा. मेकर्स के अनुसार, सीजन 4 का पहला पार्ट ज्यादा इमोशनल और इंटरेस्टिंग हो गया है. तो चलिए जानते है आखिर इस आने वाले सीजन कैसा से पहले वाले के मुकाबले


आखिर पोस्टर मे दिखी मिस्टीरियस “लेडी इन सिल्वर” कौन है ?

ब्रिजर्टन सीजन 4 के पहले पोस्टर में एक खूबसूरत और मिस्टीरियस महिला नजर आ रही है, जिसने सिल्वर रंग का शानदार गाउन पहना हुआ है. उसके हाथ में एक मास्क है, जिससे लगता है कि वह किसी मास्करेड बॉल में जाने वाली है. बैकग्राउंड में हल्की रोशनी और सुनहरी झलक है, जो पूरे माहौल को रहस्यमय बनाती है.पोस्टर के साथ लिखा गया है, प्रिय दर्शकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार का मास्करेड बाकी सब से अलग होगा।”
यह एक सीधा संकेत है कि कहानी में कुछ बड़ा छिपा है.

बेनिडिक्ट और सोफी की कहानी

हर सीजन की तरह इस बार भी ब्रिजर्टन का फोकस एक लव स्टोरी पर होगा. हम आपको ये भी बता दे की सीजन 4 में बेनिडिक्ट ब्रिजर्टन के इर्द-गिर्द कहानी घूमेगी. इस सीरीज में वो ब्रिजर्टन परिवार का दूसरा बेटा है, जो अपनी अलग सोच के लिए जाना जाता है. इस बार उसकी जिंदगी में आने वाली है एक साधारण लेकिन बेहद दिलचस्प लड़की – सोफी बेकेट सोफी एक नौकरानी है, जो समाज की ऊंची दीवारों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है कहानी कुछ-कुछ “सिंड्रेला” जैसी लगती है,जहां एक मुखौटे वाली पार्टी में दोनों की मुलाकात होती है और वहीं से एक जादुई प्रेम की शुरुआत होती है. लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं होगा.

 

नेटफ्लिक्स पर कब होगी रीलीज

यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर 2026 में रीलीज होगी. हालांकि अभी तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन पहली पहला भाग जनवरी में और दूसरा फरवरी 2026 में. पोस्टर के जारी होने के बाद फैंस लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कहानी और ज्यादा बोल्ड होगी या रोमांटिक? सूत्रों के मुताबिक, इस बार कहानी में भावनाएं, रहस्य और रोमांस तीनों का बैलेंस रखा गया है.

