बॉक्स ऑफिस पर जमकर हुई टक्कर, Baaghi 4, The Bengal Files और The Conjuring: Last Rites में से किसने जीता दर्शकों का दिल

Box Office Collection: पिछले शुक्रवार तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, बागी 4 (Baaghi 4), द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files) और हॉरर फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स(The Conjuring Last Rites)। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए जोरदार शुरुआत की। शुरुआती दिनों में दर्शकों का फीडबैक और कमाई को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि हर फिल्म का प्रदर्शन अलग रहा।

Baaghi 4: बागी 4 ने एक्शन लवर्स को अट्रैक्ट किया और पहले दिन अच्छी कमाई की। हालांकि शनिवार और रविवार को इसकी कमाई में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया, लेकिन फिल्म ने चौथे दिन भी दर्शकों को थिएटर तक खींचा। फिल्म मे टाइगर श्रॉफ लीड़ रोल मे देखे गए उनके साथ सोनम बाजवा देखने को मिली। शुरुआती चार दिनों में फिल्म नेअच्छा प्रदर्शन किया और फिल्म ने अपने बनाने वालों की उम्मीद पूरी करते हुए कमाई की।”

The Bengal Files: वहीं, द बंगाल फाइल्स ने कुछ हद तक धीमी शुरुआत की। फिल्म काफी राजनीतिक और गंभीर थी, जो आम दर्शकों को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाया। पहले दिन से ही फिल्म का कलेक्शन कम रहा और चौथे दिन भी इसमें कोई बड़ा उछाल नहीं देखा गया। दर्शक ने फिल्म की कहानी पर मिक्स फीडबैक दीए। हालांकि, फिल्म ने अपनी कोशिशों और संदेश के लिए सराहना जरूर पाई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन अच्छा नही रहा।

The Conjuring: Last rites: सबसे अच्छा प्रदर्शन द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स का रहा। हॉरर प्रेमियों के बीच इस फिल्म की चर्चा पहले ही दिन से जोरदार रही। फिल्म ने पहले ही दिन दर्शकों से जबरदस्त फीडबैक पाए और कमाई के मामले में भी सभी को पीछे छोड़ दिया। इसके डरावने दृश्य, सस्पेंस और सीरीज की चर्चा ने दर्शकों को थिएटर में खींचा। चौथे दिन भी फिल्म ने अपने प्रदर्शन को बनाए रखा और इस हफ्ते की सबसे सफल फिल्म साबित हुई।

इन तीन फिल्मों की तुलना में यह साफ हो गया कि दर्शक अब भी हॉरर और एक्शन फिल्मों को बड़े उत्साह से पसंद करते हैं। बागी 4 ने दर्शकों को मनोरंजन दिया, लेकिन द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार ली।

कुल मिलाकर, इस हफ्ते की बॉक्स ऑफिस टक्कर में हॉरर और एक्शन फिल्मों ने दर्शकों का मनोरंजन किया, जबकि गंभीर फिल्में सफलता नहीं पा सकीं। दर्शकों की पसंद और फिल्म की शैली ने साफ तौर पर यह तय किया कि कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करेगी और कौन सी साधारण प्रदर्शन करेगी।