Baaghi 4 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका या The Bengal Files ने दी कड़ी टक्कर?

बॉक्स ऑफिस पर फिर से एक बार धमाल मचाने के लिए आ चुकी है बागी 4 और साथ ही साथ रिलीज़ हुई है द बंगाल फाइल्स। ये ऐसी बड़ी-बड़ी फिल्में हैं जिन्हें देखने के लिए थिएटरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हम आपको बता दें कि 5 सितंबर 2025 को बॉलीवुड की ये बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में राज कर रही थीं। बागी 4 में टाइगर श्रॉफ ने मुख्य किरदार निभाया था, वहीं दूसरी तरफ द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं। दोनों फिल्मों की थीम काफी मजेदार थी और हर थिएटर में काफी लोग मौजूद थे। तो चलिए जानते हैं कि बागी 4 और द बंगाल फाइल्स ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया और अब तक की उनकी स्थिति क्या है।
धमाकेदार शुरुआत के साथ वापसी
द बंगाल फाइल्स का प्रदर्शन
दोनों फिल्मों की तुलना ?
अगर हम दोनों फिल्मों की तुलना करें तो साफ़ दिखता है कि बागी 4 ने द बंगाल फाइल्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। जहां टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ की ठोस कमाई की, वहीं द बंगाल फाइल्स ने लगभग 1.75 करोड़ का ही प्रदर्शन किया। बागी 4 ने इस बार थिएटरों में धमाल मचा दिया है और इसकी एडवांस बुकिंग भी काफी अच्छी रही।वहीं दूसरी तरफ द बंगाल फाइल्स की राजनीतिक और संवेदनशील कहानी की वजह से यह फिल्म दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आ पाई।