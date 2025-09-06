Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Baaghi 4 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका या The Bengal Files ने दी कड़ी टक्कर?

बागी 4 में टाइगर श्रॉफ ने मुख्य किरदार निभाया था, वहीं दूसरी तरफ द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं। दोनों फिल्मों की थीम काफी मजेदार थी और हर थिएटर में काफी लोग मौजूद थे।

September 6, 2025

बॉक्स ऑफिस पर फिर से एक बार धमाल मचाने के लिए आ चुकी है बागी 4 और साथ ही साथ रिलीज़ हुई है द बंगाल फाइल्स। ये ऐसी बड़ी-बड़ी फिल्में हैं जिन्हें देखने के लिए थिएटरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हम आपको बता दें कि 5 सितंबर 2025 को बॉलीवुड की ये बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में राज कर रही थीं। बागी 4 में टाइगर श्रॉफ ने मुख्य किरदार निभाया था, वहीं दूसरी तरफ द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं। दोनों फिल्मों की थीम काफी मजेदार थी और हर थिएटर में काफी लोग मौजूद थे। तो चलिए जानते हैं कि बागी 4 और द बंगाल फाइल्स ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया और अब तक की उनकी स्थिति क्या है।

धमाकेदार शुरुआत के साथ वापसी

 बागी 4 टाइगर श्रॉफ की एक्शन और थ्रिलर फिल्म है। इससे पहले भी टाइगर श्रॉफ ने बागी के सभी पार्ट्स में काम किया है और इस बार भी उनकी वापसी धमाकेदार रही। बागी 4 ने पहले दिन लगभग 12 करोड़ की कमाई की है, जो अभी के बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। फिल्म के सुबह के शुरुआती शो में 22.16% सीटें भरीं, जबकि इससे पहले बड़ी फिल्म वर 2 की सुबह की शो में सिर्फ 16.37% सीटें भरी थीं। एडवांस बुकिंग की बात करें तो बागी 4 ने पहले ही 5.54 करोड़ की बुकिंग कर ली थी। फिल्म की कहानी की बात करें तो टाइगर श्रॉफ ने एक बार फिर एक्शन के नए स्तर पर अपना प्रदर्शन किया है, जिससे फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि यह भी देखा गया कि बागी 4 अपने पहले पार्ट्स बागी 2 और बागी 3 के पहले दिन के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। इसके बावजूद बागी 4 ने शुरुआती दिन में अच्छी कमाई की है।

 
द बंगाल फाइल्स का प्रदर्शन

 अब बात करते हैं द बंगाल फाइल्स की, जो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। इस फिल्म ने पहले दिन लगभग 1.75 करोड़ की कमाई की, जो काफी कम है। फिल्म का विषय राजनीति और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जो शायद युवाओं और कई दर्शकों को पसंद नहीं आया। इसके अलावा, यह फिल्म पश्चिम बंगाल में रिलीज़ भी नहीं की गई। द बंगाल फाइल्स को लेकर कई तरह के विवाद भी हुए, जिससे फिल्म का प्रचार-प्रसार सही से नहीं हो पाया।

 दोनों फिल्मों की तुलना ?

अगर हम दोनों फिल्मों की तुलना करें तो साफ़ दिखता है कि बागी 4 ने द बंगाल फाइल्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। जहां टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ की ठोस कमाई की, वहीं द बंगाल फाइल्स ने लगभग 1.75 करोड़ का ही प्रदर्शन किया। बागी 4 ने इस बार थिएटरों में धमाल मचा दिया है और इसकी एडवांस बुकिंग भी काफी अच्छी रही।वहीं दूसरी तरफ द बंगाल फाइल्स की राजनीतिक और संवेदनशील कहानी की वजह से यह फिल्म दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आ पाई।

