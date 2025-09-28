सहेली का चुराया पति, सौतन ने ही लाकर दी शादी की अंगूठी! एक्ट्रेस के पति ने खोले ‘राज’

Boney Kapoor and Sridevi Marriage: बॉलीवुड में एक्टर्स की प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ लाइमलाइट का हिस्सा रहती है. जहां एक तरफ उनकी प्यार की कहानियां पॉपुलर होती हैं, वहीं जब रिश्ते टूटते हैं तो वह भी जमकर सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं. आज हम यहां जिस पॉपुलर बॉलीवुड कपल की बात करने जा रहे हैं उसमें तो कई रिश्ते टूटकर एक नया रिश्ता बना था. जी हां, यह था श्रीदेवी (Sridevi) और बोनी कपूर (Boney Kapoor) का रिश्ता. बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर और श्रीदेवी अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन फिर फिल्ममेकर और एक्ट्रेस के बीच प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि दोस्ती कोसों दूर पीछे रह गई.

श्रीदेवी ने सहेली के पति से की थी शादी!

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जब श्रीदेवी (Sridevi Marriage) अपना करियर बॉलीवुड में जमा रही थीं और उनके पास अपना घर नहीं था, तो उनकी सहेली मोना कपूर ने एक्ट्रेस को अपने घर में रहने दिया था. लेकिन, समय ऐसा बीता कि मोना कपूर के पति बोनी कपूर का श्रीदेवी पर दिल आ गया था. बोनी कपूर (Boney Kapoor kIds) ने शादीशुदा और दो बच्चों (अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर) के होते श्रीदेवी से शादी की थी.

बोनी कपूर ने पहली पत्नी को नहीं दिया धोखा

लीजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी तो हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन, बोनी कपूर (Boney Kapoor Marriage) ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जहां फिल्ममेकर ने कहा है कि उन्होंने कभी भी अपनी पहली पत्नी को धोखा नहीं दिया था. इस बात का यह भी सबूत है कि मोना कपूर ने खुद बोनी कपूर और श्रीदेवी के लिए शादी की अंगूठियां खरीदी थीं. बोनी कपूर का कहना था कि इस बात ने हर किसी को हैरान किया था. क्योंकि आमतौर पर सौतन एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हैं.

आज पूरा परिवार रहता है साथ-साथ

बता दें, श्रीदेवी (Sridevi Death) के निधन से पहले तक बोनी कपूर की पहली पत्नी के बच्चे यानी अर्जुन (Arjun Kapoor) और अंशुला कपूर (Anushula Kapoor) श्रीदेवी के बच्चों यानी जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और खुशी कपूर (Khushi Kapoor) से दूर रहते थे. यहां तक कि बात तक करना पसंद नहीं करते थे. हालांकि, श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर ने पुराने सभी गिले-शिकवों को मिटा दिया था और अपनी बहनों को सहारा दिया था.