‘मां कसम खाओ’, एक्स-वाइफ Dhanashree Verma को 4 करोड़ की एलिमनी देने पर युजवेंद्र चहल ने कसा तंज!

युजवेंद्र चहल का धनश्री वर्मा से रिश्ता तलाक के बाद भी सुर्ख़ियों में हैं. अब क्रिकेटर की एक सोशल मीडिया पोस्ट को धनश्री पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है. जानिए आखिर क्या है मामला?

By: Kavita Rajput | Published: October 24, 2025 11:29:02 AM IST

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) क्रिकेट से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्ख़ियों में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. युजवेंद्र ने इस स्टोरी के जरिए साफ तौर पर अपनी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा को टारगेट किया है. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में युजवेंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें कहा गया है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पत्नियां अपने पति से एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकती हैं. युजवेंद्र ने इस फैसले पर अपना कमेंट शेयर करते हुए लिखा है, मां कसम खाओ इस फैसले से नहीं पलटोगे. 

युजवेंद्र ने डिलीट कर दी पोस्ट 
युजवेंद्र ने हालांकि धनश्री को टारगेट करती इस पोस्ट को कुछ समय बाद डिलीट कर दिया था लेकिन तब तक ये वायरल हो गई. बता दें कि इसी साल फरवरी में युजवेंद्र और धनश्री का तलाक हो गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युजवेंद्र ने धनश्री को तकरीबन 4 करोड़ रुपए की एलिमनी दी थी. एलिमनी लेने की वजह से धनश्री सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल की गई थीं. तलाक की फाइनल सुनवाई वाले दिन खुद युजवेंद्र अपनी टी शर्ट पर एक मैसेज लिखकर आए थे जिससे ये साफ था कि वो धनश्री को एलिमनी देने के पक्ष में नहीं थे. उन्होंने अपनी टी शर्ट पर लिखा हुआ था-be your own sugar daddy.

2020 में हुई थी शादी 
बता दें कि युजवेंद्र और धनश्री की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी. दोनों के रिश्ते में कुछ समय बाद ही दरार आ गई थी और ये अलग रहने लगे थे. आख़िरकार फरवरी 2025 में इन्होंने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था. हाल ही में धनश्री रियलटी शो राइज एंड फॉल का हिस्सा बनी थीं जिसमें उन्होंने चहल पर शादी के दो महीने बाद ही चीटिंग करने के आरोप लगाए थे और कहा था कि उन्होंने चहल को रंगे हाथों पकड़ लिया था.

