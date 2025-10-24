Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जो लोग आपके कैरेक्टर को जानते हैं वो…युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री पर मारा ताना, कही ये बात

जो लोग आपके कैरेक्टर को जानते हैं वो…युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री पर मारा ताना, कही ये बात

युजी की बहन केना ने सोशल मीडिया पर भाईदूज के मौके पर एक पोस्ट लिखी जो कि काफी वायरल हो रही है. इस पोस्ट को धनश्री वर्मा पर एक तंज के तौर पर देखा जा रहा है.

By: Kavita Rajput | Published: October 24, 2025 6:34:21 PM IST

जो लोग आपके कैरेक्टर को जानते हैं वो…युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री पर मारा ताना, कही ये बात

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal)  की प्राइवेट लाइफ हमेशा सुर्ख़ियों में बनी रहती है. हाल ही में उनकी बहन केना ने भाई दूज के मौके पर उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट लिखी है. इस पोस्ट के कुछ अंशों को युजवेंद्र की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) पर ताना भी माना जा रहा है. पोस्ट में केना ने बताया है कि युजवेंद्र महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं. इस पोस्ट को धनश्री के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जिन्होंने युजी पर धोखा देने के आरोप लगाए थे और उनके कैरेक्टर तक पर सवाल उठा दिए थे. 

जो लोग आपके कैरेक्टर को जानते हैं वो…युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री पर मारा ताना, कही ये बात

You Might Be Interested In

केना ने अपनी पोस्ट में लिखा, कई बार एक रिश्ता खून से ही नहीं लिखा होता लेकिन इसमें एक वादे की मुहर होती है, ये वादा होता है सुरक्षा का… , तुम ऐसे शख्स हो, जो सच में महिलाओं का रिस्पेक्ट करता है, जो हर महिला को ‘मैम’ कहकर बात करता है, जो अपने इर्दगिर्द हर इंसान के सम्मान को बनाए रखता है और जब दुनिया बुरा बर्ताव करे तो चुप रहना पसंद करता है. जब मैं गुस्सा भी हो जाती और पूछती हूं, ‘तुम कुछ बोलते क्यों नहीं?’ तो तुमने मुझे हमेशा याद दिलाते हो कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है और चुप रहने में बहुत ताकत होती है. जो लोग आपके कैरेक्टर को, दिल को और आपकी आत्मा को जानते हैं, उन्हें पता है कि वो आपके साथ कितना प्रोटेक्टिव फील करते हैं. केना ने आगे लिखा कि वो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हैं कि वह युजवेंद्र की रक्षा करें और उन्हें हर निगेटिविटी से बचाएं. 

जो लोग आपके कैरेक्टर को जानते हैं वो…युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री पर मारा ताना, कही ये बात

एलिमनी पर चर्चा में है युजी की पोस्ट 
इस बीच युजवेंद्र की एक पोस्ट सुर्ख़ियों में हैं. इस पोस्ट में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर अपना रिएक्शन दिया था जिसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकती हैं. युजी ने इसपर अपना रिएक्शन दिया-मां कसम खाओ, अपनी इस बात से पलटोगे नहीं. युजी का ये रिएक्शन धनश्री वर्मा को दी गई एलिमनी के संदर्भ में देखा जा रहा है. तलाक के बाद खबरें थीं कि धनश्री ने एलिमनी के तौर पर युजवेंद्र से 4 करोड़ रुपए लिए थे. बता दें कि दोनों का इसी साल फरवरी में तलाक हुआ था. दोनों की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी. 

Tags: dhanashree vermaDhanashree Verma Yuzvendra Chahalhome-hero-pos-5yuzvendra chahalYuzvendra Chahal DivorceYuzvendra Chahal ex wife
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025

साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी...

October 24, 2025

दिवाली के बाद दिल्ली की सुबहें अब ठंडी और धुंध...

October 24, 2025

डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं चुकंदर...

October 24, 2025
जो लोग आपके कैरेक्टर को जानते हैं वो…युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री पर मारा ताना, कही ये बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जो लोग आपके कैरेक्टर को जानते हैं वो…युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री पर मारा ताना, कही ये बात
जो लोग आपके कैरेक्टर को जानते हैं वो…युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री पर मारा ताना, कही ये बात
जो लोग आपके कैरेक्टर को जानते हैं वो…युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री पर मारा ताना, कही ये बात
जो लोग आपके कैरेक्टर को जानते हैं वो…युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री पर मारा ताना, कही ये बात