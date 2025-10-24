जो लोग आपके कैरेक्टर को जानते हैं वो…युजवेंद्र चहल की बहन ने धनश्री पर मारा ताना, कही ये बात

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की प्राइवेट लाइफ हमेशा सुर्ख़ियों में बनी रहती है. हाल ही में उनकी बहन केना ने भाई दूज के मौके पर उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट लिखी है. इस पोस्ट के कुछ अंशों को युजवेंद्र की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) पर ताना भी माना जा रहा है. पोस्ट में केना ने बताया है कि युजवेंद्र महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं. इस पोस्ट को धनश्री के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जिन्होंने युजी पर धोखा देने के आरोप लगाए थे और उनके कैरेक्टर तक पर सवाल उठा दिए थे.

केना ने अपनी पोस्ट में लिखा, कई बार एक रिश्ता खून से ही नहीं लिखा होता लेकिन इसमें एक वादे की मुहर होती है, ये वादा होता है सुरक्षा का… , तुम ऐसे शख्स हो, जो सच में महिलाओं का रिस्पेक्ट करता है, जो हर महिला को ‘मैम’ कहकर बात करता है, जो अपने इर्दगिर्द हर इंसान के सम्मान को बनाए रखता है और जब दुनिया बुरा बर्ताव करे तो चुप रहना पसंद करता है. जब मैं गुस्सा भी हो जाती और पूछती हूं, ‘तुम कुछ बोलते क्यों नहीं?’ तो तुमने मुझे हमेशा याद दिलाते हो कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है और चुप रहने में बहुत ताकत होती है. जो लोग आपके कैरेक्टर को, दिल को और आपकी आत्मा को जानते हैं, उन्हें पता है कि वो आपके साथ कितना प्रोटेक्टिव फील करते हैं. केना ने आगे लिखा कि वो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हैं कि वह युजवेंद्र की रक्षा करें और उन्हें हर निगेटिविटी से बचाएं.

एलिमनी पर चर्चा में है युजी की पोस्ट

इस बीच युजवेंद्र की एक पोस्ट सुर्ख़ियों में हैं. इस पोस्ट में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर अपना रिएक्शन दिया था जिसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकती हैं. युजी ने इसपर अपना रिएक्शन दिया-मां कसम खाओ, अपनी इस बात से पलटोगे नहीं. युजी का ये रिएक्शन धनश्री वर्मा को दी गई एलिमनी के संदर्भ में देखा जा रहा है. तलाक के बाद खबरें थीं कि धनश्री ने एलिमनी के तौर पर युजवेंद्र से 4 करोड़ रुपए लिए थे. बता दें कि दोनों का इसी साल फरवरी में तलाक हुआ था. दोनों की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी.