कौन है Zaira Wasim, जिसने आमिर खान की फिल्म से किया था डेब्यू, अब शादी कर शेयर की फोटोज

Who is Jaira Wasim : आमिर खान की फिल्म से सफलता पाने वाली इस एक्ट्रेस ने गुपचुप शादी कर ली. एक्ट्रेस ने 2019 में अपना करियर छोड़ दिया था, आइए जानते हैं उसके पीछे की वजह?

By: sanskritij jaipuria | Published: October 18, 2025 3:00:13 PM IST

Who is Jaira Wasim : एक समय था जब जायरा वसीम की मासूम सी मुस्कान और दमदार एक्टिंग ने पूरे देश का दिल जीत लिया था. आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ से अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत करने वाली जायरा अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं- लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी है. हाल ही में जायरा ने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है. लेकिन इन तस्वीरों में भी कुछ ऐसा था जिसने रहस्य की चादर और मोटी कर दी- न ही जायरा का चेहरा साफ दिखा, और न ही उनके जीवनसाथी का.

23 साल की जायरा वसीम ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर कीं. पहली तस्वीर में वो निकाहनामे पर दस्तखत करती नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी फोटो में वो अपने पति के साथ चांद की ओर देखते हुए खड़ी हैं. लेकिन खास बात ये रही कि इन दोनों ही तस्वीरों में उन्होंने और उनके पति ने अपने चेहरे नहीं दिखाए. इस रहस्यमयी अंदाज ने उनके चाहने वालों के बीच तरह-तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं.

 फिल्मों को कहा अलविदा, चुना आध्यात्म का रास्ता

साल 2019 में जब जायरा वसीम ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया, तो ये खबर भी कम चौंकाने वाली नहीं थी. उन्होंने अपने धर्म और आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता देते हुए ये बड़ा कदम उठाया था. जायरा ने एक लंबे पोस्ट में बताया था कि एक्टिंग की दुनिया उनकी आस्था और धार्मिक मूल्यों से मेल नहीं खाती, इसलिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली.

करियर की चमकदार शुरुआत

जायरा ने दंगल (2016) में युवा गीता फोगाट का किरदार निभाकर लोगों को अपना दीवाना बना लिया था. इस रोल के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला. इसके बाद उन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार (2017) और द स्काई इज पिंक (2019) जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग किया. खासकर द स्काई इज पिंक में प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर के साथ उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया. लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने एक्टिंग से हमेशा के लिए विदाई ले ली.

 शादी की तस्वीरों से शुरू हुई नई चर्चा

लंबे समय से सोशल मीडिया से दूर रहीं जायरा की अचानक शादी की खबर ने सबको चौंका दिया है. उन्होंने न तो कोई ग्रैंड अनाउंसमेंट की, न ही सेलिब्रिटी स्टाइल में फोटोशूट कराया. बस, सादगी से अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय की झलक दी और एक बार फिर ये साफ कर दिया कि वो अब ग्लैमर की दुनिया से पूरी तरह कट चुकी हैं.

शादी के बाद जायरा किस राह पर चलेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन जो अंदाजा लगाया जा सकता है, वो ये कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को पूरी तरह निजी ही रखने का फैसला कर लिया है. ये फैसला शायद उसी सोच का हिस्सा है, जो उन्होंने फिल्मों को छोड़ते समय जताई थी- शांति, साधना और सादगी का रास्ता.

