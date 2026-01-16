Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कीड़ों से भरे कमरों में सोते थे…दीपिका पादुकोण के आठ घंटे काम करने वाली बात पर; वेटरन एक्टर ने खोले इंडस्ट्री के पुराने जख्म

कीड़ों से भरे कमरों में सोते थे…दीपिका पादुकोण के आठ घंटे काम करने वाली बात पर; वेटरन एक्टर ने खोले इंडस्ट्री के पुराने जख्म

Bollywood news: टूरिंग प्रोडक्शन के दौरान, एक्टर अक्सर कीड़ों से भरे तंग कमरों में साधारण कालीनों पर सोते थे. उन मुश्किलों की तुलना में, वैनिटी वैन, ताज़े फल और पर्सनलाइज़्ड बिस्तर मिलना एक लग्ज़री जैसा लगता था.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 16, 2026 1:45:18 AM IST

Veteran Actor Rajendra Chawla
Veteran Actor Rajendra Chawla


Veteran Actor Rajendra Chawla: दीपिका पादुकोण के एक्टर्स के लिए आठ घंटे के तय काम के दिनों की मांग के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्क-लाइफ बैलेंस का मुद्दा हाल ही में चर्चा में आया है. उनकी इस मांग ने बड़े पैमाने पर बहस छेड़ दी है, जिस पर परफॉर्मर्स, फिल्ममेकर्स और प्रोड्यूसर्स सभी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. जहां कुछ लोगों ने तय शेड्यूल के विचार का समर्थन किया है, वहीं इंडस्ट्री के कई अनुभवी लोगों ने इसे अव्यावहारिक बताकर खारिज कर दिया है. वेटरन एक्टर राजेंद्र चावला भी उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि ऐसी उम्मीदें शो बिजनेस की असलियत से मेल नहीं खातीं.

इंडस्ट्री की असलियत पर राजेंद्र चावला का रुख

हाल ही में हुई बातचीत में, चावला ने यह राय ज़ाहिर की कि तय घंटे की शिफ्ट कॉर्पोरेट माहौल के लिए ज़्यादा सही हैं, न कि फिल्म और टेलीविज़न जैसे क्रिएटिव फील्ड के लिए. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने वाले किसी भी व्यक्ति को शुरू से ही इसकी डिमांडिंग प्रकृति को समझना चाहिए. उनके अनुसार, काम के लंबे घंटे इस पेशे का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं, जिसका मुख्य कारण कंटेंट प्रोडक्शन की बढ़ती मात्रा और गति है.

चावला ने बताया कि टेलीविज़न, खासकर डेली सोप्स, को नियमित रूप से बहुत ज़्यादा आउटपुट की ज़रूरत होती है. एक्टर्स से अक्सर हर दिन बीस मिनट से ज़्यादा तैयार कंटेंट देने की उम्मीद की जाती है, जिससे स्वाभाविक रूप से काम के घंटे स्टैंडर्ड ऑफिस घंटों से कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं. उन्होंने तर्क दिया कि लगातार सीमित शेड्यूल पर ध्यान देने से केवल वर्कफ़्लो में रुकावट आएगी और डेडलाइन को पूरा करना असंभव हो जाएगा. उनके विचार में, एक बार जब कोई इस प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में आने का फैसला करता है, तो उसे इसकी लय के अनुसार ढलना होगा. उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग ऐसा करने को तैयार नहीं हैं, उनके लिए पारंपरिक नौ से पांच वाली भूमिकाएं ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, जिनमें निश्चितता और रूटीन होता है. उनके लिए, शारीरिक थकान सहना असंतोष के मानसिक बोझ को उठाने से बेहतर है.

पिछले और मौजूदा काम करने की स्थितियों की तुलना

चावला ने यह भी बताया कि पिछले कुछ सालों में एक्टर्स के लिए स्थितियां कितनी बेहतर हुई हैं. अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए, उन्होंने बताया कि आज के परफॉर्मर्स उन सुविधाओं का आनंद लेते हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. आधुनिक सेट एयर-कंडीशन्ड मेकअप रूम, पर्सनल वैनिटी वैन और डेडिकेटेड सपोर्ट स्टाफ से लैस हैं. इसके विपरीत, पिछली पीढ़ियों को अक्सर कम से कम सुविधाओं में काम चलाना पड़ता था.

उन्होंने याद किया कि कैसे पहले महिला एक्टर्स बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खुली जगहों पर या पेड़ों के पीछे कपड़े बदलती थीं. यहां तक ​​कि मशहूर सितारों को भी बिना किसी आश्रय के, पूरी तरह से कॉस्ट्यूम पहने हुए, खराब मौसम की स्थिति में अपने शॉट्स का इंतज़ार करना पड़ता था. चावला ने कहा कि मौजूदा पीढ़ी को यह सुविधा है कि जब भी सेट पर उनकी ज़रूरत नहीं होती, वे आरामदायक वैन में जा सकते हैं.

शिकायतों से ज़्यादा आभार

अपने दृष्टिकोण को और स्पष्ट करने के लिए, चावला ने अपने टेलीविज़न करियर की एक घटना शेयर की. एक सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर ने एक बार टिप्पणी की कि वह शायद ही कभी शिकायत करते हैं. चावला ने जवाब में बताया कि थिएटर में उनके पिछले अनुभवों ने उनके नज़रिए को आकार दिया है. टूरिंग प्रोडक्शन के दौरान, एक्टर अक्सर कीड़ों से भरे तंग कमरों में साधारण कालीनों पर सोते थे. उन मुश्किलों की तुलना में, वैनिटी वैन, ताज़े फल और पर्सनलाइज़्ड बिस्तर मिलना एक लग्ज़री जैसा लगता था. उनके नज़रिए से, ऐसी सुविधाओं के बाद शिकायत करने की गुंजाइश बहुत कम बचती थी, जिससे उनका यह विश्वास और मज़बूत हुआ कि शोबिज़ जैसे मुश्किल पेशे में नज़रिया और आभार बहुत ज़रूरी हैं.

