कौन शाहरुख खान…सब भुला देंगे? Vivek Oberoi ने कह दी ऐसी बात, फैंस में छिड़ी बहस

Vivek Oberoi Comment on Shah Rukh Khan: शाहरुख खान…यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इमोशन है. उनकी दीवानियत किस कदर फैली हुई है इसे शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है. ऐसे में अगर कोई कहे कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) कौन है और उसे लोग भूल जाएंगे, तो फैंस का झटका खाना लाजमी है. लेकिन, अगर यह बात कोई बॉलीवुड का एक्टर ही कहे जिसने खुद शाहरुख खान के साथ काम किया है तो हैरानी जरूर होगी. जी हां, बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय (Vivek Oberoi) ने हाल में एक इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान को दुनिया भूल जाएगी.

शाहरुख खान को लेकर विवेक ओबरॉय ने कही ऐसी बात

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय (Vivek Oberoi News) ने हाल में पिंकविला को एक इंटरव्यू दिया है. जहां एक्टर ने कहा कि एक समय के बाद हर व्यक्ति इतिहास में एक फुटनोट बनकर रह जाता है. अपनी बात जारी करते हुए विवेक ओबरॉय ने कहा, 1960 के दशक में काम करने वाले किसी शख्स की किसी भी फिल्म के बारे में आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को परवाह नहीं है. इसके बाद विवेक ओबरॉय ने कहा, शायद 2025 में लोग बोलेंगे- ‘कौन शाहरुख खान?’

राज कपूर पर भी विवेक ओबरॉय ने की बात

विवेक ओबरॉय ने अपने इंटरव्यू में कहा, फिल्म जगत के दिग्गज, यहां तक कि राज कपूर (Raj Kapoor Movies) जैसे लोगों के लिए भी यही है. एक्टर का कहना था कि आज लोग पूछ सकते हैं कि ‘राज कपूर कौन हैं?’ आप और मैं उन्हें सिनेमा का भगवान कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी नौजवान से पूछें जो रणबीर कपूर का फैन है, तो शायद उन्हें यह भी न पता हो कि राज कपूर कौन थे. विवेक ओबरॉय ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, इसलिए शायद इतिहास आपको गुमनामी में धकेल देता है.

ये भी पढ़ें: 53 साल की उम्र में भी अकेले रहने पर छलका Karan Johar का दर्द, बोले-‘रब ने मेरी जोड़ी नहीं बनाई’

विवेक ओबरॉय के इंटरव्यू का यह कमेंट जबसे वायरल हुआ है तब से शाहरुख खान (Shah Rukh Khan News) के फैंस नाराज हो गए हैं और सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं.

विवेक ओबरॉय और शाहरुख खान की फिल्में

विवेक ओबरॉय आखिरी बार फिल्म केसरी वीर में नजर आए थे और अब जल्द ही मस्ती 4 और नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में नजर आएंगे. वहीं, शाहरुख खान आखिरी बार डंकी फिल्म में नजर आए थे और जल्द ही किंग फिल्म लेकर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होकर ट्रोलर्स के निशाने पर आईं शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा को आया गुस्सा