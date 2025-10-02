SSKTK Ott Release : थिएटर में नहीं हैं वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म देखने का टाइम, तो बस इतने दिन का करें इंतजार..!
Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Ott Release : वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को यानी आज रिलीज हुई है. थिएटर के बाद फिल्म दिसंबर में इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 2, 2025 12:35:52 PM IST

Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari Ott Release : वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की मोस्ट अवेटेड रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ आखिरकार 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ जैसे टैलेंटेड कलाकार भी नजर आ रहे हैं. लंबे समय से लोगों को इस फैमिली एंटरटेनर का इंतजार था. अब जब फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है, तो फैंस की नजर इसके डिजिटल रिलीज पर भी टिकी है.

फिल्म को डायरेक्ट किया है शशांक खेतान ने, जबकि प्रोडक्शन की जिम्मेदारी करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने उठाई है. रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म थिएटर रिलीज के करीब दो महीने बाद ओटीटी पर आएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’(Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari) दिसंबर के पहले सप्ताह में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन धर्मा की पिछली कई फिल्मों की तरह इस फिल्म का डिजिटल हक भी नेटफ्लिक्स को ही मिलने की संभावना है.

 बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत

फिल्म को लेकर शुरुआती बज बहुत मजबूत नहीं रहा है. ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले दिन ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ करीब 10 से 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, एडवांस बुकिंग से फिल्म को केवल 2.5 करोड़ की ही कमाई हुई है, जो इसके स्टारकास्ट के मुकाबले कुछ कम मानी जा रही है.

 ‘कांतारा चैप्टर 1’ से टक्कर भारी पड़ी

फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर मिल रही है ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ से. कांतारा पहले ही जबरदस्त बज बना चुकी है और एडवांस बुकिंग में करीब 18 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. ऐसे में ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ के लिए दर्शकों का ध्यान खींचना चुनौती भरा साबित हो सकता है.

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ एक हल्की-फुल्की पारिवारिक फिल्म है जो थिएटर के बाद ओटीटी पर भी लोगों को एंटरटेन करेगी. हालांकि, इसे कांतारा जैसी मजबूत फिल्म से क्लैश का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसके कलेक्शन पर असर पड़ सकता है. ओटीटी पर ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर दिसंबर की शुरुआत में देखने को मिल सकती है, जिसका इंतजार अब डिजिटल दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं.

