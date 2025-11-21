बेहद बुरे तरीके से हुआ था लोलो का तलाक,संजय कपूर की बहन ने खोली करिश्मा की शादी की पोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) की शादीशुदा जिंदगी हमेशा विवादों में रही. एक्ट्रेस ने 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी लेकिन ये शादी नहीं टिकी. 2016 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. तलाक के बाद दोनों बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिली. शादी के कुछ साल बाद ही संजय और करिश्मा के रिश्ते में अनबन की खबरें आने लगी थीं. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि करिश्मा ने संजय पर घरेलू हिंसा समेत कई आरोप लगाए थे. उन्होंने यहां तक कहा था कि प्रेग्नेंसी के दौरान संजय और उनकी मां ने उनके साथ बदसलूकी की थी.

संजय-करिश्मा के तलाक पर बोलीं मंधिरा

अब संजय की बहन मंधिरा कपूर ने संजय और करिश्मा के तलाक पर कई बातें कही हैं. हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंचीं मंधिरा ने संजय को वुमनाइजर कहने वालों को भी लताड़ लगाई. मंधिरा ने कहा कि उनके भाई वुमनाइजर नहीं थे. मंधिरा ने ये भी कहा कि लोलो के साथ संजय ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था. मंधिरा ने कहा, संजय ने लोलो को कभी बुरे तरीके से ट्रीट नहीं किया था. हां, उनका तलाक खराब था लेकिन हर तलाक खराब ही होता है. मुझे कोई ऐसा डिवोर्स बता दीजिये जो अच्छे तरीके से हुआ हो, जब तक दोनों पार्टनर्स के अफेयर न हों और वो एक-दूसरे का अच्छे मोड़ पर साथ छोड़ना चाहते हों. मेरा डिवोर्स भी खराब था. किसी की एक्स वाइफ, बच्चों और बहनों पर कीचड़ उछालना बंद कीजिए. लोगों पर उंगली उठाना आसान है लेकिन स्टेंड लेना मुश्किल है.

तीस हजार करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए संजय

बता दें इसी साल जून में संजय की 53 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी. मौत के बाद ही संजय की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक को लेकर विवाद गर्मा गया. संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर पर फर्जी वसीयत के जरिए पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के आरोप लगे. करिश्मा के दोनों बच्चों ने भी सौतेली मां पर जाली दस्तावेजों के जरिए उन्हें संपत्ति से बेदखल करने के आरोप लगाए और उनके खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का केस दर्ज करवा दिया था. मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है और इसमें कई खुलासे हो रहे हैं.