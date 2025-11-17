Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > राजामौली ने भगवान हनुमान पर उतारा गुस्सा, भरे इवेंट में कह दिया कुछ ऐसा जिससे फैंस भी चौंक गए

By: Kavita Rajput | Last Updated: November 17, 2025 7:00:07 AM IST

आरआरआर और बाहुबली जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्ममेकर एसएस राजामौली (SS Rajamouli)ने अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी के लॉन्च इवेंट पर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सब हैरत में पड़ गए हैं. अपनी फिल्मों में हिंदू माइथोलॉजी को प्रमुखता से दिखाने वाले राजामौली ने कह दिया है कि उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है और वो नास्तिक हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान हनुमान पर भी सवाल उठाए जिससे फैंस गुस्से में आ गए हैं. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 15 नवंबर को हैदराबाद में राजामौली की अगली फिल्म वाराणसी की लॉन्चिंग हुई. इवेंट के दौरान काफी तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ा जिससे फैंस को घंटों इंतजार भी करना पड़ा. इवेंट देर से शुरू होने की वजह से राजामौली ने वहां मौजूद फैंस से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं है. मेरे पिता पहले आए थे और कहा था कि भगवान हनुमान मेरे पीछे हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं.’ फिल्ममेकर ने कहा,’ जैसे ही उन्होंने यह कहा… मुझे गुस्सा आ गया. क्या वह इसी तरह मेरा मार्गदर्शन करता है?’

बीवी करती है हनुमान जी से बात

राजामौली ने आगे कहा,’मेरी पत्नी हनुमान जी की बेहद बड़ी भक्त हैं. वह उनसे ऐसे बात करती हैं जैसे वे उनके दोस्त हों. इस बात को लेकर मैं एक बार उन पर गुस्सा भी हुआ था. देखते हैं क्या होता है. इवेंट में तकनीकी समस्या सुलझने के बाद फिल्म की पहली झलक दिखाई गई लेकिन राजामौली की ये बात सुनकर सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी आलोचना की.

एक यूजर ने कहा, राजामौली की ये बात सुनकर धक्का लगा. वो कह रहे हैं कि वो भगवान में यकीन नहीं करते तो वाराणसी जैसा टाइटल क्यों और फिल्मों में फिर पौराणिक किरदार क्यों हैं? क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लोग इन बातों से हर्ट होंगे?इतने बड़े कद के व्यक्ति के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं. एक यूजर ने कहा, चलिए मान लेते हैं कि राजामौली ने नास्तिक होने का झूठ बोला लेकिन इसमें गलत क्या है? वो किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे, वह केवल हिंदू पौराणिक किरदारों से अपनी फिल्मों में इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो लेफ्टिस्ट को आखिर क्या बात खटक रही है.

