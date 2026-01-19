13 साल की कच्ची उम्र…Rajinikanth की सौतेली मां बन मिला फेम, जानें कौन है ये खूबसूरत हसीना?

Rajinikanth Stepmother: एक्टिंग एक स्किन है, जिसे स्टार्स को अपने किरदार के हिसाब से पेश करना होता है. किरदार के हिसाब से अपनी एक्टिग से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी होती है. यहां तक की किरदार के लिए वजन बढ़ाना या घटाना, अलग तरह की लैंग्वेज बोलना भी सीखना पड़ता है. लेकिन कभी-कभी एक्टर्स अक्सर ऐसे किरदार निभाते हैं, लेकिन कई बार वह उम्र में छोटे या फिर बड़े होते हैं. आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने आगे चलकर सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. श्रीदेवी जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में 12 साल बड़े एक्टर की सौतेली मां का किरदार निभाया था.

क्या है फिल्म का नाम?

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, वह एक रोमांटिक ड्रामा है जिसका नाम ‘मूंद्रु मुडिचू’ है. यह तमिल भाषा की फिल्म 1976 में रिलीज़ हुई थी और इसे के. बालाचंदर ने डायरेक्ट किया था. इसमें मुख्य भूमिकाओं में कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी जैसे जाने-माने कलाकार थे. दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म 1974 की तेलुगु फिल्म ‘ओ सीता कथा’ पर आधारित थी, जिसे के. विश्वनाथ ने डायरेक्ट किया था.

श्रीदेवी बनीं रजनीकांत की सौतेली मां

यह ध्यान देने वाली बात है कि दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी, जिन्होंने अपने करियर में कई क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में दी हैं, ने इस तमिल फिल्म में सेल्वी नाम की एक जवान कॉलेज जाने वाली लड़की का रोल निभाया था. उस समय वह सिर्फ 13 साल की थीं. बता दें कि यह फिल्म तीन लोगों की ज़िंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें एक लड़की और बालाजी और प्रसाद नाम के दो आदमी शामिल हैं, जिन्हें उस लड़की से प्यार हो जाता है. इन दोनों आदमियों का रोल फिल्म में कमल हासन और रजनीकांत ने निभाया था. ‘ठग लाइफ’ एक्टर कमल हासन ने बालाजी का रोल निभाया, जबकि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने प्रसाद का रोल निभाया.

फिल्म की कहानी

बालाजी और प्रसाद रूममेट हैं, और दोनों को 18 साल की श्रीदेवी से प्यार हो जाता है, जो उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती थी. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, श्रीदेवी की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है, और वह एक अमीर आदमी से दूसरी शादी के लिए अप्लाई करती है जिसके चार बच्चे थे. हालांकि, वह आदमी श्रीदेवी के किरदार सेल्वी से उसकी उम्र की वजह से शादी नहीं करता, बल्कि उसे अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहता है. कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी के अलावा, फिल्म में विजया वाई, के. नटराज और कलकत्ता विश्वनाथन भी सपोर्टिंग रोल में हैं.

मूनद्रु मुदिचु को OTT पर कहां देखें?

जो लोग सोच रहे हैं कि वे इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को OTT पर कहां देख सकते हैं. यह 1976 की फिल्म प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है. यूज़र्स इस तमिल भाषा की फिल्म को Eros Now सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं.