बिना काम बॉलीवुड में कैसे सर्वाइव करती हो? ट्रोलर ने पूछा ऐसा सवाल, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

बॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने ने हाल ही में सोशल मीडिया ट्रोलर की जमकर क्लास लगाई. इस ट्रोलर ने सिंगर सोफी के करियर पर ही सवाल उठा दिया था जिसका उन्होंने करारा जवाब देकर मुंह बंद कर दिया. दरअसल, हाल ही में सोफी ने इंटरनेशनल सिंगर जेनिफर लोपेज़ के साथ एक बैकस्टेज फोटो शेयर की थी. ये फोटो अरबपति बिजनेसमैन की बेटी नेत्रा मंटेना की उदयपुर में हुई शाही शादी में खींची गई थी. इस शाही शादी में सोफी ने भी परफॉर्म किया था.

बिना काम बॉलीवुड में कैसे सर्वाइव करती हो?

सोफी ने सोशल मीडिया पर जेनिफर के साथ फोटो शेयर करते हुए उनकी तारीफ में एक नोट लिखा. सोफी की इस पोस्ट को देखकर एक सोशल मीडिया यूजर ने जेनिफर के ड्रेसिंग सेंस पर सवाल उठाते हुए उसे घटिया बताया जिसपर सोफी ने जेनिफर का स्टेज पर परफॉर्म करते हुए एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जेनिफर 20 साल के परफॉर्मर्स से कहीं ज्यादा बेटर लग रही हैं, अगर उन्हें ऐसी ड्रेस को कैरी करने में दिक्कत नहीं और उनके फैंस को परेशानी नहीं तो आपको क्या पड़ी है? इसके बाद यूजर ने सोफी के करियर पर ही सवाल उठाते हुए लिखा, यार सोफी मुझे आज तक नहीं समझ आया कि बिना काम के, न फिल्म, न वेब शो और न कोई गाने के आप बॉलीवुड में सरवाइव कैसे कर पाईं हैं?

सोफी ने दिया करारा जवाब

सोफी ने तुरंत यूजर को सबक सिखाते हुए लिखा, लाइव शो मार्केट के जरिए. मैं पिछले 17 सालों में कॉर्पोरेट और वेडिंग शोज में सबसे बिजी सिंगर परफॉर्मर रही हूं, और मैं लाइव इवेंट्स के लिए नंबर 1 फीमेल होस्ट हूं. आप मुझे स्क्रीन पर नहीं देखते, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहीं और मुकाम नहीं बनाया है. इंडिया में जब तक आप टॉप 10 एक्ट्रेसेस में नहीं हो, तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते और मैंने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी और मैं इसके लिए भगवान की शुक्रगुजार हूं.