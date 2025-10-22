Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > इस एक्ट्रेस की छह बार टूटी शादी, 7वां पति भी शादीशुदा, सुभाष घई ने एक दिन में दीं 3 फ़िल्में

इस एक्ट्रेस की छह बार टूटी शादी, 7वां पति भी शादीशुदा, सुभाष घई ने एक दिन में दीं 3 फ़िल्में

एक्ट्रेस सोनिका गिल की जिंदगी फिल्मी कहानियों से कम नहीं रही. छह बार टूटी शादी, सातवीं बार बनी बात, सुभाष घई ने एक दिन में दिए 3 फिल्मों के ऑफर.

By: Kavita Rajput | Published: October 22, 2025 1:13:30 PM IST

इस एक्ट्रेस की छह बार टूटी शादी, 7वां पति भी शादीशुदा, सुभाष घई ने एक दिन में दीं 3 फ़िल्में

बात आज बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसकी लाइफ किसी फिल्मी कहानी जैसी है. वे कभी लीड रोल्स में नजर नहीं आईं लेकिन फ़िल्में बहुत सी कीं. इस एक्ट्रेस का नाम सोनिका गिल (Sonika Gill) है. सोनिका की लाइफ किसी रोलर कोस्टर राइड के जैसी रही. दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाई पूरी की, बचपन से ही एक्टिंग का शौक था. ऐसे में उन्होंने मुंबई का रुख किया, यहां से शुरू हुआ स्ट्रगल का एक दौर. इस दौरान सोनिका की मुलाकात फेमस फिल्ममेकर सुभाष घई से भी हुई और उन्हें एक ही दिन में तीन फिल्मों के ऑफर तक मिले. फिल्मों में सोनिका को भले ही ठीक ठाक रोल्स मिलने शुरू हो गए थे लेकिन पर्सनल लाइफ बेहद स्ट्रगल वाली थी. क्या थी सोनिका की कहानी आइये जानते हैं. 

इस एक्ट्रेस की छह बार टूटी शादी, 7वां पति भी शादीशुदा, सुभाष घई ने एक दिन में दीं 3 फ़िल्में

सुभाष घई ने घर बुलाकर दिए 3 फिल्मों के ऑफर 
सोनिका ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है जिनमें कुछ बीग्रेड फ़िल्में भी शामिल हैं. इन फिल्मों में- मैं और तुम, कच्ची कली, तू नागिन मैं सपेरा और राम लखन आदि शामिल हैं. फिल्मों से जुड़ा एक किस्सा सोनिका गिल ने साझा करते हुए बताया कि एक बार स्ट्रगल के दौरान उनका सुभाष घई से मिलना हुआ. सुभाष घई ने उन्हें 5 दिनों बाद घर मिलने के लिए बुलाया. एक्ट्रेस के अनुसार, वो समय उनके लिए ऐसा था जैसे महीनों का इंतज़ार करना पड़ा हो. हालांकि, घई से मिलते ही उन्हें एक दिन के अंदर ही तीन फ़िल्में ऑफर हो गई थीं. 

इस एक्ट्रेस की छह बार टूटी शादी, 7वां पति भी शादीशुदा, सुभाष घई ने एक दिन में दीं 3 फ़िल्में

छह बार टूटी शादी, सातवीं बार में बनी बात 
सोनिका बताती हैं कि उनकी शादी छह बात टूटी थी. हर बार तय होने के बाद ये टूट जाया करती थी. एक्ट्रेस के अनुसार उनकी मां ही उनके सबसे ज्यादा करीब थीं लेकिन मां के निधन के फ़ौरन बाद उनकी शादी तय हो गई. सोनिका कहती हैं कि उन्हें लगा कि ये सबकुछ उनकी मां ने ही करवाया. सोनिका की शादी पेशे से बिल्डर मितेश रूगानी से हुई है. मितेश पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं.

Tags: Sonika GillSonika Gill husbandSonika Gill marriageSonika Gill storySubhash Ghai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

छठ पूजा पर पैरों में महावर लगाना कितना शुभ? यहां...

October 22, 2025

Makki Ki Roti अब कभी नहीं टूटेगी, ये आसान टिप्स...

October 22, 2025

इन 8 लोगों को माचा टी पीना पड़ सकता है...

October 22, 2025

सेक्स के समय भटक जाता है ध्यान? 6 टिप्स करेंगे...

October 22, 2025

बोरिंग खाना बन जाएगा झन्नाटेदार, इस रेसिपी से बनाएं भिंडी...

October 21, 2025

बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस...

October 21, 2025
इस एक्ट्रेस की छह बार टूटी शादी, 7वां पति भी शादीशुदा, सुभाष घई ने एक दिन में दीं 3 फ़िल्में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस एक्ट्रेस की छह बार टूटी शादी, 7वां पति भी शादीशुदा, सुभाष घई ने एक दिन में दीं 3 फ़िल्में
इस एक्ट्रेस की छह बार टूटी शादी, 7वां पति भी शादीशुदा, सुभाष घई ने एक दिन में दीं 3 फ़िल्में
इस एक्ट्रेस की छह बार टूटी शादी, 7वां पति भी शादीशुदा, सुभाष घई ने एक दिन में दीं 3 फ़िल्में
इस एक्ट्रेस की छह बार टूटी शादी, 7वां पति भी शादीशुदा, सुभाष घई ने एक दिन में दीं 3 फ़िल्में