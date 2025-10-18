अमिताभ बच्चन के साथ रेन डांस करने में छूट गए थे एक्ट्रेस के पसीने, इस वजह से किया था इंकार

Smita Patil Movie: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो आर्टिस्टिक सिनेमा में फिट बैठते हैं तो कुछ कमर्शियल मसाला फिल्मों के मास्टर होते हैं. आजकल के दौर में काफी एक्टर्स इन दोनों ही जॉनर की फिल्मों में अपना टैलेंट दिखाते हैं लेकिन 70 के दशक में भी एक ऐसी ही एक्ट्रेस स्मिता पाटिल (Smita Patil) भी थीं. उस ज़माने में एक्ट्रेसेस जहां सीधे सादे रोल्स करना प्रिफर करती थीं वहीं, स्मिता ने एक से बढ़कर एक चैलेंजिंग रोल किए.



अमिताभ के साथ नहीं करना चाहती थीं रेन डांस

स्मिता ने 1982 में प्रकाश मेहरा की बनाई फिल्म ‘नमक हलाल’ में काम किया जो कि कमर्शियली काफी हिट साबित हुई थी. इस फिल्म में वह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के अपोजिट नजर आई थीं. फिल्म में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था लेकिन फिल्म में रेन डांस करने की वजह से स्मिता काफी अपसेट हो गई थीं.

दरअसल, फिल्म के एक गाने ‘आज रपट जाए तो हमें न’ में स्मिता को सफेद साड़ी पहन अमिताभ के संग पानी में भीग-भीगकर डांस करना था जिसके लिए वो बिलकुल तैयार नहीं थीं. खुद अमिताभ ने अपने एक ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था, स्मिता पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत असहज थीं. वह समझ नहीं पा रही थीं कि फिल्म में उनसे जो करवाया जा रहा था वो क्यों करवाया जा रहा था और इसकी क्या जरूरत थी.



इस वजह से हो गई थीं अपसेट

बिग बी ने ‘आज रपट जाए’ गाने को लेकर बताया था कि एक बार स्मिता ने उनसे कहा था कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्मों में काम किया था लेकिन एक बार जब वह एयरपोर्ट पर थीं तो लोग उन्हें नमक हलाल के कारण पहचान रहे थे जिससे उन्हें काफी एम्बैरेसमेंट भी फील हुआ था.बता दें कि स्मिता का 31 साल की उम्र में निधन हो गया था. बेटे प्रतीक को जन्म देने के 15 दिन के भीतर उनकी प्रेग्नेंसी कॉम्पलिकेशन के चलते उनकी मौत हो गई थी.